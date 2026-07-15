15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, 15 Temmuz Çarşamba bugün, HepsiJet, Trendyol Express, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kargo işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, "15 Temmuz kargolar çalışıyor mu?" ve "HepsiJet, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo bugün açık mı, kapalı mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Kargo şubelerinin çalışma durumu, dağıtım hizmetlerinin sürüp sürmeyeceği ve teslimat takviminin nasıl işleyeceği gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin çalışma düzenine ilişkin merak edilenler.

15 TEMMUZ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kargo gönderisi bekleyen ya da gönderim yapmayı planlayan vatandaşlar, "15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, bugün kargolar dağıtıma çıkıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil nedeniyle HepsiJet, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo'nun çalışma düzeni merak edilirken, şubelerin açık olup olmadığı da gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kargo firmalarının çalışma durumuna ilişkin detaylar.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlandığı için kargo şirketleri bu tarihte hizmet vermiyor. Bu kapsamda birçok kargo firması şubelerini kapalı tutarken, kargo kabul ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmiyor.

Gönderi teslimatı bekleyen vatandaşların kargoları, resmi tatilin sona ermesinin ardından yeniden dağıtıma çıkarılacak.

HEPSİJET, YURTİÇİ KARGO, ARAS KARGO VE SÜRAT KARGO AÇIK MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle HepsiJet, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo'nun şubeleri hizmet vermeyecek. Aynı şekilde kargo kabul işlemleri yapılmayacak ve dağıtım ekipleri sahada görev almayacak.

Normal çalışma düzeni ise 16 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Detaylı bilgi için kargo firmanızı arayabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo da resmi tatil uygulaması kapsamında 15 Temmuz'da kapalı olacak. Ülke genelindeki PTT şubeleri, kargo kabul merkezleri ve dağıtım birimleri bu tarihte hizmet vermeyecek. Bu nedenle PTT Kargo aracılığıyla gönderi kabulü ve teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

KARGO DAĞITIMI NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte kargo firmaları 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal mesai düzenine dönecek. Biriken gönderiler, firmaların operasyon planına göre yeniden dağıtıma çıkarılacak. Teslimat süreleri ise bulunduğunuz il ve ilçedeki operasyon yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir.

15 TEMMUZ'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kargo şirketlerinin yanı sıra bankalar, Borsa İstanbul, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve birçok resmi kurum da kapalı olacak. Buna karşılık hastanelerin acil servisleri, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve nöbetçi eczaneler vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.