15 Temmuz eczaneler açık mı, 15 Temmuz Çarşamba bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ilaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Normal eczanelerin hizmet verip vermeyeceği, nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ve resmi tatilin eczacılık hizmetlerine etkisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü hangi eczaneler açık olacak? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla ilaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil nedeniyle eczanelerin çalışma düzeni değişirken, nöbetçi eczanelerin hizmet verip vermeyeceği de merak ediliyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle mahalle ve cadde eczaneleri normal mesai düzeninde hizmet vermeyecek. Türkiye genelinde yalnızca nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacak.

Bu nedenle reçeteli veya reçetesiz ilaç almak isteyen vatandaşların bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczanelere başvurmaları gerekiyor.

NÖBETÇİ ECZANELER HİZMET VERİYOR MU?

Evet. 15 Temmuz boyunca nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, il sağlık müdürlüklerinin, eczacı odalarının veya ilgili belediyelerin duyurduğu nöbetçi eczane listelerinden kendilerine en yakın açık eczaneyi öğrenebilir.

ECZANELER NE ZAMAN NORMAL ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Resmi tatilin sona ermesinin ardından eczaneler 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal çalışma saatleriyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Nöbetçi eczane uygulaması ise her zamanki günlük nöbet sistemi kapsamında devam edecek.

15 TEMMUZ'DA HANGİ SAĞLIK HİZMETLERİ AÇIK OLACAK?

15 Temmuz resmi tatilinde hastanelerin acil servisleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Buna karşın Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), sağlık ocakları ve devlet hastanelerindeki poliklinikler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Acil olmayan sağlık işlemleri ise tatilin ardından ilk mesai gününde yeniden gerçekleştirilebilecek.