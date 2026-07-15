15 Temmuz BİM, ŞOK, A101 açık mı, 15 Temmuz marketler açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde market alışverişi yapacak vatandaşlar, "15 Temmuz BİM, ŞOK, A101 açık mı, bugün marketler açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri, şubelerin hizmet durumu ve resmi tatilin marketlerin faaliyetlerine etkisi merak edilirken, alışveriş planı yapanlar güncel bilgileri takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da marketler hizmet vermeye devam edecek mi? İşte merak edilenler.

15 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde market alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar, "15 Temmuz BİM, ŞOK, A101 açık mı, bugün marketler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil nedeniyle zincir marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, alışveriş planı yapanlar mağazaların hizmet durumunu öğrenmek istiyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü marketlerin çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar.

15 TEMMUZ'DA MARKETLER AÇIK MI?

Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde A101, BİM, ŞOK ve diğer birçok zincir market faaliyetlerini sürdürüyor. Resmi tatil olması nedeniyle marketlerin ülke genelinde kapatılmasına yönelik zorunlu bir uygulama bulunmuyor.

Ancak bazı şubelerde işletme kararı doğrultusunda açılış ve kapanış saatlerinde küçük değişiklikler yaşanabileceğinden, alışverişe çıkmadan önce ilgili mağazanın güncel çalışma saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

15 TEMMUZ'DA A101 AÇIK MI?

A101 mağazaları 15 Temmuz'da müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye genelindeki şubelerin büyük bölümü normal çalışma düzeniyle faaliyet gösterirken, bazı mağazalarda bulunduğu bölgeye göre mesai saatlerinde farklılık görülebiliyor.

15 TEMMUZ'DA BİM AÇIK MI?

BİM mağazaları da resmi tatilde açık olan zincir marketler arasında yer alıyor. Şubelerin büyük çoğunluğu normal çalışma saatlerinde hizmet verirken, özellikle AVM içerisinde bulunan mağazaların çalışma saatleri alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerine göre değişebiliyor.

15 TEMMUZ'DA ŞOK MARKET AÇIK MI?

ŞOK Market şubeleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde hizmet vermeyi sürdürüyor. Günlük market alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, gün boyunca açık olan şubelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

A101, BİM ve ŞOK başta olmak üzere zincir marketlerin büyük bölümü kendi standart çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerde bulunan şubeler, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine göre farklı saatlerde açılıp kapanabiliyor.

Bu nedenle vatandaşların mağazaya gitmeden önce ilgili marketin mobil uygulaması, resmi internet sitesi veya şube iletişim kanalları üzerinden güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Böylece olası saat değişikliklerinden etkilenmeden alışverişlerini planlayabilirler.