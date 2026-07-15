Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, "15 Temmuz bankalar açık mı, bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Banka şubelerinin çalışma saatleri, para transferi işlemleri ve resmi tatilin bankacılık hizmetlerine etkisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar hizmet veriyor mu, yoksa tüm şubeler kapalı mı? İşte merak edilenler.

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, "15 Temmuz bankalar açık mı, bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinin hizmet verip vermeyeceği, EFT ve havale işlemlerinin nasıl yapılacağı merak edilirken, dijital bankacılık hizmetlerinin durumu da gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 tarihinde bankaların çalışma düzenine ilişkin merak edilenler.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlandığı için kamu ve özel bankaların şubeleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. Bu nedenle şubeden gerçekleştirilen para yatırma, para çekme, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemleri yapılamayacak.

Bankalar, resmi tatilin sona ermesinin ardından normal çalışma düzenine geri dönecek.

MOBİL BANKACILIK VE ATM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Banka şubeleri kapalı olsa da mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri 15 Temmuz boyunca kullanılabilecek. Vatandaşlar hesaplarını görüntüleyebilir, havale işlemlerini gerçekleştirebilir, fatura ödeyebilir ve ATM'lerden para çekme ya da yatırma işlemlerini sürdürebilir.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

Resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek ve verilen talimatlar bir sonraki iş gününde işleme alınacak. Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri ise bankaların dijital kanalları üzerinden 7 gün 24 saat gerçekleştirilmeye devam edecek.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi üzerinden, sistem limitleri dahilindeki para transferleri ise günün her saati yapılabilecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz resmi tatilinin ardından kamu ve özel bankalar, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Şubeden işlem yapacak vatandaşların yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak işlemlerini planlamaları tavsiye ediliyor.