15 Ekim Perşembe yarın İstanbul’da okul yok mu, İstanbul’da okullar tatil mi İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA!

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okul yok mu sorusunun yanıtı netlik kazandı. Kentte ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışlı hava nedeniyle İstanbul Valiliği yeni tedbirler aldığını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda anaokulundan liseye kadar tüm okullarda perşembe günü ders yapılmayacak. Valilik ayrıca hamile, engelli ve küçük çocuğu bulunan kamu personelini idari izinli sayarken, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını da yasakladı. İstanbul'da okul tatili kaç gün sürecek, kimler idari izinli sayılacak? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak. Valilik, alınan tedbirlerin vatandaşların karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.