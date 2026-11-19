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13. Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklar sürerken, paketin içeriği ve Meclis'e sunulacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. AK Parti milletvekillerinin Abdullah Güler başkanlığında yürüttüğü çalışmalarda nafaka, boşanma davaları, dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Peki, 13. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve af var mı? Yeni Yargı Paketi içeriği neler? Detaylar haberimizde.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda 13. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin hazırlıklar AK Parti milletvekilleri tarafından sürdürülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulacağı takvime ilişkin yaptığı açıklamada, bütçe görüşmelerinin sonrasını işaret etti. Gürlek, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyetiyle Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, pakette sosyal medya kullanımı ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemelerin yer alacağını belirtti.

Bakan Gürlek, sosyal medya düzenlemesinin önemine dikkat çekerek, teklifin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e geleceğini ifade etti. Ancak paketin TBMM'ye sunulacağı kesin gün ve yasalaşma tarihi henüz açıklanmadı.

13. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR?

13. Yargı Paketi kapsamında üzerinde çalışılan başlıklar arasında nafaka düzenlemesi, boşanma davalarına ilişkin değişiklikler, dolandırıcılık suçları, sosyal medya kullanımı ve hakim-savcı atamalarında performans kriterleri bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre pakette sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemeler yapılması planlanıyor. Kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyet gösterildiğini belirten Gürlek, dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemelerin de teklif kapsamında ele alınacağını kaydetti.

Öte yandan hakim ve savcıların atamalarında mesleki başarı, performans ve davaların makul sürede sonuçlandırılması gibi kriterlerin dikkate alınması da gündemde. Gürlek, bazı davaların daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik düzenlemelerin 13. Yargı Paketi'nde ele alınacağını bildirdi.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı 13. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemelerden biri, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararının ardından yapılması planlanan değişiklikler oldu.

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemenin yeniden ele alınması planlanıyor. Bu kapsamda maddede bulunan "süresiz olarak nafaka isteyebilir" ifadesindeki "süresiz" ibaresinin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda çıkarılması öngörülüyor.

NAFAKA SÜRESİ NASIL BELİRLENECEK?

Hazırlanan düzenlemeye göre nafaka süresinin belirlenmesinde bazı ölçütlerin dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin 3 yıldan az olmaması ve evliliğin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısını aşmaması öngörülüyor.

Hakimin nafaka süresini belirlerken değerlendirmesi beklenen ölçütler şöyle:

Boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süre

Nafaka alacaklısı eşin yaşı

Nafaka alacaklısının eğitim ve sağlık durumu

Ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilme imkanı ve kabiliyeti

Nafaka yükümlüsünün boşanma sonrasındaki hayatına etkisi

YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ DEVAM EDEN DAVALARI KAPSAYACAK MI?

Hazırlanan düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kanun yolu incelemesinde bulunanlar dahil olmak üzere görülmekte olan davalarda da uygulanması öngörülüyor.

Kesinleşmiş nafaka kararları bakımından ise daha önce ödenen nafaka süresi ile yeni düzenlemeye göre hesaplanacak süre karşılaştırılacak.

Bu karşılaştırmada daha önce geçen nafaka süresinin yeni hesaplanan süreden fazla olması halinde ilave 1 yıl daha nafaka ödenmesi, bu sürenin sonunda yükümlülüğün kendiliğinden sona ermesi planlanıyor.

Önceden geçen sürenin yeni hesaplanan süreden az olması ve kalan sürenin 1 yıl veya daha az olması halinde de ilave 1 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Kalan sürenin 1 yıldan fazla olması durumunda ise yeni düzenlemeye göre hesaplanan sürenin dolmasıyla nafaka yükümlülüğünün sona ermesi planlanıyor.

13. YARGI PAKETİ'NDE BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

13. Yargı Paketi kapsamında boşanma davaları ve boşanmanın ferilerine ilişkin bazı değişikliklerin yapılması da gündemde.

Hazırlanan teklife göre boşanma ve boşanmanın ferileri hakkında verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararların temyiz edilemeyen kararlar arasına alınması planlanıyor.

Bu düzenleme kapsamında boşanma davalarında verilen ilk derece mahkemesi kararlarına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi halinde temyiz yoluna başvurulamayacak.

Boşanma davasıyla birlikte veya ayrı açılan velayet, nafaka ve tazminat davalarında da ilk derece mahkemesi kararlarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi durumunda temyiz yolunun kapatılması öngörülüyor.

Ancak ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesinin farklı kararlar vermesi halinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Düzenlemeyle boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor.

13. YARGI PAKETİ'NDE SOSYAL MEDYA VE DOLANDIRICILIK DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'nde dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin yer alacağını açıkladı.

Sosyal medya düzenlemesinin önemine dikkat çeken Gürlek, kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Ancak sosyal medya ve dolandırıcılık başlıklarında yapılacak değişikliklerin ayrıntılı maddeleri henüz netleşmiş değil.

13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?

13. Yargı Paketi'ne ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de infaz düzenlemesi ve af beklentisi oldu. Ancak paylaşılan bilgiler kapsamında yeni yargı paketiyle birlikte genel af veya infaz düzenlemesi yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı başlıklar arasında sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık suçları, nafaka ve boşanma davalarına ilişkin değişiklikler ile hakim ve savcıların performans kriterleri yer alıyor. İnfaz düzenlemesi veya af konusunda ise henüz doğrulanmış bir karar açıklanmadı.

Bu nedenle 13. Yargı Paketi kapsamında af çıkacağı ya da infaz düzenlemesi yapılacağı yönündeki beklentilerin, resmi bir açıklama veya kanun teklifiyle netleşmesi bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

13. Yargı Paketi henüz TBMM'den geçmedi. AK Parti milletvekillerinin hazırlıklarını sürdürdüğü kanun teklifinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre teklifin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor. Teklifin TBMM'ye sunulması, komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesi aşamalarının ardından yasalaşma süreci tamamlanabilecek.