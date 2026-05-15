12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi'nde af yasası ve infaz düzenlemesi var mı?

12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar gündemdeki yerini korurken, düzenlemenin içeriği ve Meclis süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yargılamaların hızlandırılması, dava sürelerinin kısaltılması ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemeler paketin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi'nde af yasası ve infaz düzenlemesi var mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

12. Yargı Paketi’ne ilişkin son dakika açıklamalarında Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin uzun sürmesine yönelik eleştirilerin dikkate alındığını ve bu konuda yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."

Bu açıklamalar doğrultusunda paket kapsamında özellikle yargılamaların hızlandırılması, dava süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve bazı yargı alanlarında yapısal düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

Ayrıca suça sürüklenen çocuklara yönelik cezai düzenlemeler ve silah muhafazasıyla ilgili yeni yaptırımların da pakette yer alabileceği ifade ediliyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

12. Yargı Paketi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmedi. Düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğu ve Meclis’e sunulma sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla 12. Yargı Paketi şu an için yürürlüğe girmiş bir düzenleme değildir ve Meclis aşaması henüz tamamlanmamıştır.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi’nin önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Sunumun ardından komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul süreci tamamlandığında teklif yasalaşma aşamasına geçecek.

12. YARGI PAKETİ'NDE AF YASASI VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen konuların başında af düzenlemesi ve infaz sistemi değişiklikleri yer alıyor. Ancak yapılan açıklamalar bu konuda net bir çerçeve ortaya koyuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık."

Ayrıca Bakan Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de yaptığı açıklamada genel af ya da şahsa özel herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını da ifade etti.

Aynı açıklamada, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadesi kullanılarak sürecin tamamen yasama organının yetkisinde ilerlediği belirtildi.

Bu çerçevede 12. Yargı Paketi’nde af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenleme bulunmadığı yönündeki açıklamalar öne çıkıyor.