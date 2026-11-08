10 Kasım okullar tatil mi, 10 Kasım'da okullar yarım gün mü?

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10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. 10 Kasım resmi tatil günleri arasında yer almadığı için okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 Kasım'da okulların yarım gün olacağına ilişkin bir duyurusu da bulunmuyor. İşte 10 Kasım'da okulların durumu ve Kasım ara tatiline ilişkin merak edilenler.

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım'da okullar tatil değil. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olmakla birlikte resmi tatil günü olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda dersler normal şekilde yapılacak. Kamu kurumları ve özel sektör de bu tarihte açık olacak.

10 KASIM'DA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım'da okulların yarım gün olacağına dair MEB'den yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Okullarda dersler olağan ders programına göre işlenecek. Ancak anma törenleri nedeniyle günün ilk saatlerinde okul programında düzenlemeler yapılabiliyor.

10 KASIM'DA OKULLARDA NE YAPILIR?

10 Kasım'da yurt genelindeki tüm okullarda Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler saygı duruşunda bulunuyor ve ardından İstiklal Marşı okunuyor. Okullarda gün boyunca Atatürk'ün hayatı, ilke ve inkılaplarına ilişkin şiirler, konuşmalar ve etkinlikler yapılıyor. Anma programları okul yönetimleri tarafından planlanıyor.

10 KASIM'DA NEDEN SAAT 09.05'TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULUR?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te yurt genelinde hayat duruyor ve Atatürk'ün aziz hatırası saygıyla anılıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 TATİL TAKVİMİ

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027