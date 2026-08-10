10 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları araştırılıyor. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 98,5716 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalardaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 98,3256 TL, satış fiyatı ise 98,4177 TL olarak kaydedildi. Gram gümüşün güncel fiyatı yüzde 1,02 oranında yükselirken, önceki seviyeye göre 0,85 TL'lik artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, gün içerisinde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

10 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.02 itibarıyla gram gümüş 98,5716 TL seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre gram gümüşte yüzde 1,02 oranında yükseliş yaşanırken, fiyat 0,85 TL arttı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken ons gümüş fiyatı, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ekonomik gelişmelerin gram gümüş fiyatları üzerindeki etkisi takip ediliyor. Yatırımcılar güncel gram gümüş alış ve satış fiyatlarını anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.