Haberler

10 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

10 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş fiyatları, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve emtia piyasalarını takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüşte yaşanan fiyat hareketleri, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Yatırımcılar ise "Gram gümüş bugün ne kadar?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları araştırılıyor. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 98,5716 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalardaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 98,3256 TL, satış fiyatı ise 98,4177 TL olarak kaydedildi. Gram gümüşün güncel fiyatı yüzde 1,02 oranında yükselirken, önceki seviyeye göre 0,85 TL'lik artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, gün içerisinde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

10 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.02 itibarıyla gram gümüş 98,5716 TL seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre gram gümüşte yüzde 1,02 oranında yükseliş yaşanırken, fiyat 0,85 TL arttı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken ons gümüş fiyatı, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ekonomik gelişmelerin gram gümüş fiyatları üzerindeki etkisi takip ediliyor. Yatırımcılar güncel gram gümüş alış ve satış fiyatlarını anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı