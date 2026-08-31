1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu, 1. sınıf öğretmenleri ne zaman belli olacak?

Yeni döneme kısa süre kala 1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu, sınıf öğretmenleri ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Okulların açılmasına hazırlanan veliler, e-Okul üzerinden sınıf ve öğretmen bilgilerine nasıl ulaşabileceklerini de araştırıyor. İşte 1. sınıf öğretmenleriyle ilgili merak edilen son gelişmeler...

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala 1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu, sınıflar ne zaman açıklanacak? soruları gündemdeki yerini aldı. İlk kez okula başlayacak öğrencilerin hangi şubede eğitim göreceği ve hangi sınıf öğretmeniyle eşleşeceği, veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şube işlemleri merkezi kura sistemiyle gerçekleştiriliyor. MEB tarafından uygulanan sistem sayesinde öğrencilerin şubeleri ve ilgili öğretmen bilgileri e-Okul üzerinden otomatik olarak belirleniyor. Peki 1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu, kura ne zaman yapılacak ve öğrencilerin sınıf bilgileri nereden öğrenilecek? İşte yeni eğitim dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve sınıf öğretmenleri henüz resmi olarak açıklanmadı. MEB uygulamalarına göre söz konusu belirleme işlemlerinin uyum eğitimi başlamadan önce tamamlanması planlanıyor.

Bu nedenle veliler, çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene verileceğini e-Okul sistemi üzerinden takip edecek. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin şube ve öğretmen bilgilerinin sisteme aktarılması bekleniyor.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmen ve şube belirleme işlemlerinin ise uyum haftası öncesinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda 1. sınıf öğretmenlerinin Eylül ayının ilk günlerinde belli olması bekleniyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların e-Okul sistemine yansıtılmasıyla birlikte veliler çocuklarının sınıf ve öğretmen bilgilerini öğrenebilecek.

1. SINIF ŞUBELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

MEB tarafından uygulanan merkezi kura yöntemiyle öğrencilerin şubeleri belirleniyor. Sistem, öğrencilerin şubelere dağılımını otomatik olarak gerçekleştirirken sınıf öğretmeni ataması da ilgili kurallar doğrultusunda yapılıyor.

Bu uygulamayla öğrencilerin sınıflara dağıtımında daha şeffaf ve dengeli bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Aynı yöntem kapsamında ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şube bilgileri de merkezi sistem üzerinden belirleniyor.

1. SINIF ÖĞRETMENİ VE ŞUBE BİLGİSİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından veliler, öğrencilerin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınıf ve öğretmen bilgilerini kontrol edebilecek. Sistemde yer alan şube bilgileri ve öğretmen alanlarından öğrencinin hangi sınıfta eğitim göreceği görülebilecek.

Bunun yanında okulların girişlerinde öğrencilerin şube ve öğretmen bilgilerini gösteren listelerin de ilan edilmesi bekleniyor. Böylece veliler hem dijital sistem üzerinden hem de okuldan bilgi alabilecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yeni dönemin önemli tarihleri şöyle:

• Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026

• İlkokul 1. sınıf ve diğer kademeler için uyum eğitimi: 7-11 Eylül 2026

• Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026

• Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

• Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

• İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

• İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

• 2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

İlkokula yeni başlayacak öğrencilerin okula ve eğitim ortamına alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla uyum eğitimi gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1. sınıf öğrencileri için uyum haftasının 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Öğrencilerin sınıf ve öğretmen bilgilerinin de bu süreç başlamadan önce netleşmesi bekleniyor. Veliler, kura sonuçlarının ardından e-Okul üzerinden bilgileri kontrol ederek çocuklarının hangi sınıfta eğitim alacağını öğrenebilecek.