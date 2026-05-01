1 Mayıs noterler açık mı, 1 Mayıs Cuma noterler çalışıyor mu?

Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte, "1 Mayıs Cuma noterler çalışıyor mu, nöbetçi noterler hizmet verecek mi?" başlığı arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Alım-satım ve tasdik işlemleri için hazırlık yapan vatandaşlar, bayram mesaisi kapsamında noterliklerin kapalı olup olmadığını yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı ve TNB iş birliğiyle yürütülen nöbetçi noterlik uygulamasının tatil günlerindeki işleyişi ve 1 Mayıs 2026 tarihinde noterlerin kapılarını açıp açmayacağıyla ilgili güncel duyuruları sizler için derledik.

1 MAYIS CUMA NOTERLER HİZMET VERECEK Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsünde olduğu için Türkiye genelindeki tüm noterlikler 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacaktır. Kamu kurumu niteliğindeki hizmet binaları ve noterlik makamları, bayram mesaisi kapsamında kapılarını kapatacağı için bu tarihte herhangi bir işlem (tasdik, satış, vekalet vb.) kabul edilmeyecektir.

1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI VAR MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Nöbetçi Noter" uygulaması, genellikle sadece hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) için geçerlidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi resmi tatil günlerinde nöbetçi noterlik hizmeti sunulmamaktadır. Bu nedenle 1 Mayıs Cuma günü Türkiye'nin hiçbir noktasında nöbetçi noter bulunmayacaktır. Acil noterlik işlemleri olan vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde tamamlamış olması veya tatil sonrasını beklemesi gerekmektedir.

NOTERLERDE İŞLEMLER NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, noter işlemlerinde hafta sonu takvimini de etkilemektedir. Noterliklerin çalışma düzeni şu şekilde ilerleyecektir:

• 1 Mayıs Cuma: Resmi tatil nedeniyle tüm noterler kapalı.

• 2 Mayıs Cumartesi: Nöbetçi noterlikler belirlenen illerde ve noktalarda hizmet verecek.

• 3 Mayıs Pazar: Nöbetçi noterlikler belirlenen illerde ve noktalarda hizmet verecek.

• 4 Mayıs Pazartesi: Tüm noterlikler normal mesai düzenine geri dönecek.

ARAÇ SATIŞI VE TASDİK İŞLEMLERİ OLANLAR DİKKAT!

Noterlerin kapalı olması sebebiyle ikinci el araç alım-satım işlemleri, tescil süreçleri ve her türlü vekaletname onay işlemleri duracaktır. Bu süreçte noter tasdiki gerektiren işlemlerinizi dijital ortamdan başlatmanız mümkün olsa da, fiziki imza ve onay süreci için 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren randevu almanız veya şubelere başvurmanız gerekecektir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE İLETİŞİM

Normal mesai günlerinde noterler sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında (öğle arası hariç) hizmet vermektedir. 1 Mayıs Cuma günü verilen aranın ardından, hafta sonu nöbetçi olacak noterlerin listesine Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.