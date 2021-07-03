İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
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İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi

İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak Dolunay dizisinde rol alan oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi Roham Kabir'le birlikte Fethiye'de tatil yapıyor. Akdoğan'ın sosyal medya hesabında peş peşe paylaştığı bikinili fotoğrafları ise kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dolunay, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Oyunbozan gibi dizilerden tanınan 22 yaşındaki oyuncu İlayda Akdoğan, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi. Sevgilisi ile birlikte tatile çıkan oyuncunun rotası ise Fethiye oldu.

POZLARI BEĞENİLDİ

Fethiye'de tatil yapan güzel oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı. Instagram hesabından paylaşımlar yapan Akdoğan'ın fiziği de makyajsız oluşu da takipçilerinden tam not aldı.

İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi

"EVLİLİK İÇİN ÇOK ERKEN"

İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını da açıkladı. Akdoğan, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna, "Evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım" cevabını vererek evliliğe sıcak bakmadığını ifade etti.

İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi

SEVGİLİSİNE TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Bu arada Akdoğan, sevgilisine Türkçe öğrettiğini ve çoğu zaman kendisiyle Türkçe konuşarak anlaştığını ifade etti.

İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
İlayda Akdoğan'ın art arda paylaştığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi

Kaynak: Snob Magazin

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