Güzel oyuncu Ece Uslu'nun takipçileriyle paylaştığı siyah bikinili pozu hayran bıraktı

46 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Uslu, bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Uslu son olarak 2019 yılından bir pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Türkiye'de yaptığı birbirinden başarılı işlerin ardından belli süre ekranlarda görünmeme kararı alan ünlü oyuncu Ece Uslu, bir yandan tatiline devam ederken diğer yandan sosyal medyayı aktif kullanmayı da ihmal etmiyor.

TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNDU

Oyuncu, 2019 yazında siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyucunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Ece Uslu için "Genç kızlara taş çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yaptı.

İşte Ece Uslu'nun o pozu: