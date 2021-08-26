Güzel oyuncu Burcu Biricik'in 10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığı dahi anlaşılmadı
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı dönemdeki estetiksiz hali gündem oldu. Estetik yerine küçük dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Biricik'in değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.
Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in 2011 senesinde rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki estetiksiz halleri yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
KİLOLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle büyük alkış topladıktan sonra Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti.
"KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR"
Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti.