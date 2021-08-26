Güzel oyuncu Burcu Biricik'in 10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığı dahi anlaşılmadı

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı dönemdeki estetiksiz hali gündem oldu. Estetik yerine küçük dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Biricik'in değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.