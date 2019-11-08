Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihini duyurdu

08.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:20

Yayınlandığı dönem reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen dizi Kuruluş Osman'dan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Dizide olup olmayacağı merak edilen güzel oyuncu Aslıhan Karalar, iki müjdeyi birden verdi.

"BU AY ORTASINDA EKRANLARDA OLACAĞIZ"

Aslıhan Karalar, hem dizide yer alacağını hem de dizinin yayın tarihini açıkladı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Karalar, herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için, projede yer almanın mutluluğunun yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

20 KASIM'DA YAYINLANMASI BEKLENİYOR

ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 13 Kasım'da final yapmasının ardından, Kuruluş Osman'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRMIŞTI

Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi dört gözle beklenirken, dizinin ilk fragman geldi. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran ilk tanıtımın ardından ikinci fragmanı da yayınlanan dizi, sosyal medya platformlarına damga vurdu. Hatta Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 5 farklı dile çevrilmişti.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.