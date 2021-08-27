Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni tüfekler operasyon sahasında güvenlik güçlerinin elini güçlendirecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni tüfekler operasyon sahasında güvenlik güçlerinin elini güçlendirecek.

KALEKALIP Genel Müdürü Selim Erol, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledikleri 3 yeni tüfekle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sürgülü keskin nişancı tüfeği KSR50'nin 12,7 milimetre mermi attığını ifade eden Erol, tüfeğin etkili menzilinin 1500 metre olduğunu belirtti.

Tüfeğin daha önce birinci versiyonunu yaptıklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Bu tüfek yüksek adetlerde güvenlik kuvvetlerimizce kullanılmaktaydı. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle ve önerilerle yeni versiyonunu yaptık. Bu silahımız önceki versiyona göre 1 kilogram kadar daha hafif. Bu silahın en büyük özelliği namlusunun konvansiyonel silahlardan farklı olarak kompozit giydirmeyle yapılmış olması. Aynı şekilde namlu freni dediğimiz geri tepmeyi dengeleyen parçasının, tetik mekanizması ve diğer mekanizmaların optimizasyonu yapıldı. Bu sayede silahın hem hassasiyeti geliştirildi hem de hafifleyerek daha ergonomik bir kullanım sağlamış olduk. Bu ürünümüzün yerel pazarda muadili yok."

Tüfeğin bir proje kapsamında geliştirildiğini dile getiren Erol, "Testlerde 2 bin 500 mermi atıldı. 2 bin500 atış sonrasında 1500 metrede 10 merminin bire bir alan içerisine düşmesi gerekiyordu. 10'da 7 kabul kriteri varken silahımız 10'da 10 sağladı ve testi geçti." diye konuştu.

Yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinde sona gelindi

KMR762 yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin ise 7,62 milimetre mühimmat attığını anlatan Erol, tüfeğin daha önceki versiyonunun 600 metre etkili menzile sahipken yeni versiyonda menzilin 800 metreye çıkarıldığını bildirdi.

Sahadan gelen geri bildirim ve önerilerle dipçik tertibatına amaca özgü özellikler kazandırdıklarını ve yeni bir takım ergonomik iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun dışında normalde alev gizleyeni baskılayan bir bastırıcımız vardı. Bunu sahadan gelen geri bildirimlerle namlu freni haline getirdik. Namlu freni kullanımında da silahın optimum performans göstermesi için gaz tertibatında bir ayar mekanizması koyduk. Eklediğimiz özelliklerle silahımızı daha üst bir seviyeye çıkardık. Kendi sınıfında Türkiye'de pazar lideri olabilecek bir ürün ortaya çıkarmış olduk. Kalifikasyon süreci devam ediyor ama ana testlerini tamamladık. Yakın bir zamanda da ürünümüzü pazara sunacağız."

Hafifletilmiş makineli tüfek eylülde hazır

Erol, bir diğer yeni ürünlerinin ise hafifletilmiş makineli tüfek KMG556 V2 olduğunu söyledi.

Daha önce test ve kalifikasyon sürecini tamamlama aşamasına geldikleri versiyonun 7,8 kilogram ağırlığa sahip bulunduğuna dikkati çeken Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız tasarım ve geliştirme faaliyetleriyle tüfeğimizi 5,9 kilogram ağırlığa getirdik. Bunu yaparken silahın performansında herhangi bir kayıp olmadı. Silahımız 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 900-1000 atış yapma kabiliyetine sahip. Kullanıcımızdan gelen talep kapsamında atıcının görünme özelliğini azaltacak şekilde bastırıcı sistemini tasarlayıp uyguladık. Türkiye'de muadili olmayan, dünyada sayılı benzerleri olan bir ürün ortaya çıkardık. Bir önceki versiyonun test süreci ağustos ayında tamamlanacak. En geç bu yılın eylül ayında içerisinde ürünümüzü kalifiye etmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya