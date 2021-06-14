Güven Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu hakkında detaylar...

Kuzu Holding çatısı altında proje geliştiren, lüks konut ve lüks oteller tasarlayan, inşa eden ve pazarlayan; ekonomik olarak birbirlerinden bağımsız fakat birbirlerini tamamlayan şirketler oluşturmuştur. Kuzu Holding bünyesindeki şirketler uluslararası markalar ile çalışmaktadır. Böylece gayrimenkul sektörünün tüm değer zincirini kapsayan hizmetlerini tek elden sunabilmektedir. Peki, Güven Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu hakkında detaylar...

Güven Kuzu kimdir?

Güven Kuzu, 1966 doğumlu. Müteahhitliğe 1989 yılında başlayan Güven Kuzu, Ağabeyi Gökçen Kuzu'nun başkanlığında kardeşleriyle birlikte inşaat firması Kuzu Grup'u yönetiyor.

Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi olan Güven Kuzu, aynı zamanda Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Güven Kuzu, 15 Temmuz 1966 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Çalışma hayatına 1989 yılında müteahhitlik ile başlayan Kuzu, 24 Eylül 1981 yılından beri Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olan ve babası Abdülkerim Kuzu tarafından kurulan Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.'de halen şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.Kuzu, yine inşaat alanında faaliyet gösteren 3 ayrı şirkete daha sahiptir.

Kuzu Grup hizmetleri

1.Kuzu İnşaat

2.Markalı konutlar

3.Arıtma Tesisleri

4.Kuzu Beton

Kuzu Grup şirketleri

1.Kuzu Toplu Konut İnşaat

2.Kuzu İnşaat Otomotiv

3.Kuzu Beton

4.Kuzu Enerji Üretim

5.Kuzu Menkul Gayrimenkul ve Yatırım

6.Dört K İnşaat

7.Garipoğlu Turizm

FAALİYET ALANLARI

Üstyapı

Toplu Konutlar

Banka ve İş Merkezleri

Alışveriş Merkezleri

Hastaneler ve Laboratuvarlar

Oteller, Kongre Merkezleri

Ticari ve Endüstriyel Yapılar

Prefabrik Yapılar

Öğrenci Yurtları

Elçilik Binaları

Fabrika Binaları

Altyapı

Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar

Sulama ve Drenaj Şebekeleri

İçme Suyu ve Tasfiye Tesisleri

Kanalizasyon, Deşarj ve Arıtma Tesisleri

Karayolları, Köprüler, Tüneller, Metro

Elektrik ve Telefon Hatları

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları

Pompa ve Regülatör İstasyonları

Limanlar

Prefabrike Beton Yapı Elemanları

Uluslararası Havaalanı Proje ve İnşaatı İşleri

Kuzu İnşaat projeleri

İstanbul Bayrampaşa İş Merkezi, İstanbul Kuyumcukent Kompleksi 2.Etap, Siirt Özel İdare İş Hanı, Afyonkarahisar Merkez İş Merkezi ve Katlı Otopark, Çinçin Derece Yol Islah Çalışması, Antalya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Düzce İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Geneli, Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi İşi,AnkaraEryaman İlköğretim Okulu ve Kapalı Spor Salonu, Afyon Tarihi Lise Binaları Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İşi, Siirt ve Kurtalan Yatılı İlköğretim Okulları, Siirt Merkez 500 Kişilik Öğrenci Yurdu, MEB Paket Projeleri: Manisa, İstanbul, Kocaeli, Van, Afyon, Divan AVM, Spradon Evleri, Spradon Kuleler, Spradon Residence, Spradon Quartz Evleri, Parkvadi Batı Evleri, Parkvadi Evleri, Parkvadi Premium Evleri, Divan Konutları, Halkalı Divan Residence, Mamak 1176 Konut İnşaatı, Erzurum Yük Tevzi Binası, Uşak Enerji Dağıtım Merkezi, Dikmen Vadisi Çelik Köprü İnşaatı, Sağlık Bakanlığı Eğitim Tipi 5 Adet Sağlık Tesisi, Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi, Pervari Devlet Hastanesi, Baykan Devlet Hastanesi, Afyon Dinar 400 Daireli Afet Konutu, Denizli Çivril 195 Daireli Afet Konutu, Kars ve Ardahan 372 adet Konut İnşaatı, İstanbul Halkalı 3 Etap 2784 Toplu Konut, Ankara Mamak 510 adet Konut, Van Erciş 384 adet konut ve sosyal tesis, Van Edremit 496 adet konut ve sosyal tesis, İran 20 bin adet konut, İstanbul Geneli Tüm Atıksu Arıtma İşlerinin İnşaatı, Siirt Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaatı, Mardin Devlet Hastanesi, Siirt Devlet Hastanesi, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Spradon Vadi Evleri, İran Tahran/Perdis 35 bin adet Konut İnşaatı.