Gürsel Tekin'in Eşi Mehtap Özkan ile Eski Eşinden Boşanmadan Önce Tanıştığı Ortaya Çıktı

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Geçen sene eşinden boşanan Gürsel Tekin , Çırağan'da gerçekleşen törende hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da belli oldu. Gürsel Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan o iddialar gerçek çıktı. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, hayatını haber spikeri Mehtap Özkan ile birleştirdi. Genç spikerin hayatını merak edenler Mehtap Özkan kimdir sorusunu araştırdı. Çiftin Çırağan Sarayında yapılan düğün sosyal medya da tartışma konusu oldu. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in Mehtap Yılmaz ile Halk TV'de program yaparken tanıştığı ortaya çıktı.

Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı.

Güserl Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi. Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den...