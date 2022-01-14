Gürpınar Belediyesi'nin karla mücadele çalışması devam ediyor

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gün boyu çalışan ekipler, kar yağışına rağmen küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin 11 noktasında çalışma başlatan ekipler, cadde ve sokakları açık tutmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, kar yüksekliğinin ilçe merkezinde 40 santimetre, kırsal mahallelerde ise 80 santimetreye ulaştığını belirtti.

Kar yağışından itibaren sahada olduklarını ifade eden Tanış, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz gece boyunca ulaşımın açık tutulması adına kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir çalışma ortaya koyuyor. Acil durumlara öncelik veriyoruz ve bu kapsamda da çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyoruz. Şuan itibariyle sorumluluk alanımızda bulunan yolların yüzde 80'i açık durumda. Vatandaşlarımızdan yola çıkarken yanlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları konusunda uyarıyoruz. Kar yağışının etkisini azaltmasının akabinde ara sokaklarda ve mahalle aralarında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüteceğiz."

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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