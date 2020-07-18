Gürcistan polisine direndi, TIR'daki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürcistan polisine direndi, TIR'daki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi

NAHÇIVAN'dan yüklediği tuzu Gürcistan'a götüren Metin Erdem (45) 76 AAB 845 plakalı TIR'ınının dorsesindeki şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğraflar yüzünden sıkıntı yaşadı.

Gürcistan polisine direndi, TIR'daki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi
18.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:44

NAHÇIVAN'dan yüklediği tuzu Gürcistan'a götüren Metin Erdem (45) 76 AAB 845 plakalı TIR'ınının dorsesindeki şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğraflar yüzünden sıkıntı yaşadı. Gürcü polisinin özellikle İbrahimov'un fotoğrafını söktürmek istemesine direnen Erdem'in telefonla ulaştığı Konsolosluk yetkililerinin devreye girmesiyle yoluna devam etti.

Iğdırlı Metin Erdem, 6 TIR sürücüsü arkadaşıyla Nahçıvan'dan araçlarına yükledikleri tuzu Gürcistan'a ulaştırmak üzere yola çıktı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ardahan Türkgözü sınır kapısından Gürcistan'a geçen araçları kontrol eden polis, Metin Erdem'e ait 76 AAB 845 plakalı TIR'ı durdurdu. Gürcü polisi, TIR'ın dorsesinde yeralan şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğrafları sordu. Polise fotoğrafları anatan ve aracının uygunluk belgesini gösteren Erdem, yoluna devam etmek istedi. Erdem'i durduran polis ruhsat ve pasaportunu alarak Mübariz İbrahimov'un fotoğrafının sökmesini istedi. İki fotoğraftaki kahramanın kendisi için önemini anlatan Erdem, geçiş izni verilmeyince sınırda görevlilerle tartıştı.

Yaşananlar üzerine Erdem ile birlikte Gürcistan'a yük götüren şoförler jandarmaya ait 156 nolu telefonu aradı. Ardahan'daki jandarma görevlilerinin devreye girmesiyle konu Gürcistan'daki Türk konsolosluğuna iletildi. Yapılan görüşmeler sonunda Gürcü polisi Metin Erdem'in aracıyla geçişine izin verdi.BURASI ERMENİSTAN MI?Gürcistan polisiyle yaşadığı sorunu anlatan Metin Erdem, şehit fotoğraflarının olduğu aracın uluslararası uygunluk belgesi olduğunu belirtti. Gürcistan kapısında her zaman Mübariz İbrahimov fotoğrafı sebebiyle sorun yaşadığını anlatan Erdem, "Fotoğrafı gören polis beni sınırda 4-5 saat bekletiyor, ruhsatımı ve pasaportumu alıyor. Son olarak geçişimizde de polisler yine geldi, aracımı kenara çektirdiler. Pasaport ve ruhsatımı alarak fotoğrafı sökmemi istediler. Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında sorun olduğunu belirterek, fotoğrafa izin vermeyeceklerini belirttiler. Ben de kendilerine ikisinin de gururumuz olduğunu ifade ederek sökmeyeceğimi söyledim. Kendilerine burası Ermenistan mı yoksa Gürcistan' mı ? diye itiraz ettim. Bunlarla yaşadığımı sorunlardan bıktım usandım ama bana bu fotoğrafları kimse söktüremez. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Aracımın üzerindeki fotoğraflarla birlikte uluslararası uygunluk belgesi var. Bana bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştuMÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov, 2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece 'Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun.' diye bir mektup bırakarak tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a 'Azerbaycan'ın Milli Kahramanı' unvanının verilmesi hakkında kararını onayladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Magazin
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal...
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Akçay Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Filiz Akın Tuğba Özerk Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Adana 15 Temmuz Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gürcistan polisine direndi, TIR'daki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 09:45:02. #1.15#
title