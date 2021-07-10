Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan yardım sürüyor. Gürcistan'a COVAX programı kapsamında 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı gönderildi. Gürcistan Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşıları taşıyan uçağın Uluslararası Tiflis Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi. Aşıların, eksiklikler nedeniyle aşının ikinci dozunu alamayanların yanı sıra ilk doz için kayıtlı olanlar da dahil olmak üzere 45 yaş ve üstü kişiler için kullanılacağı aktarıldı.

Gürcistan'da korona virüs salgınında şu ana kadar toplam 376 bin 200 vaka tespit edilirken, 5 bin 443 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı
Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı
Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı
Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Son Dakika! 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Son Dakika! 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Petek Dinçöz Melisa Döngel Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürcistan COVAX'tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 18:04:13. #1.16#

title