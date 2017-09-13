Gurbetteki Hemşeriler Yayla Şenliğinde Buluştu

İzmir'de kurdukları Mesutlar Köyü Yardımlaşma Derneği aracılığıyla köylerinde yayla şenliği düzenleyerek kaynaşma ve dayanışma yapmayı planlayan gurbetteki hemşeriler, geçen hafta düzenledikleri şenlikle bu amaçlarına ulaştı.

Köyün Kuyucak mevkiinde düzenlenen şenlik için İzmir'den 2 otobüsle hareket eden hemşerilere Beyşehir, Konya ve farklı illerde yaşayanlar da eşlik etti. Sabah saatlerinde birlikte yapılan kahvaltı ile başlayan şenlik, mezarlıkta dua okunması, mehter takımı gösterisi, Konya kaşık oyunu ile devam etti. Şenlik sayesinde uzun yıllardır birbirini görmeyenler hasretle kucaklaşarak sohbet etti. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da şenliği katılarak köylülerin mutluluğuna ortak oldu.

Dernek Başkanı Osman Ay, başkan yardımcısı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kemal Büyükkesim ve diğer dernek yöneticileri, köyün ilk öğretmeni, imamı ve şenlikte emeği geçenlere plaket takdim etti.

Osman Ay, şenlikte yaptığı konuşmada, derneğin bu yıl birlik, beraberlik, dayanışma, örf-adet, gelenek ve göreneklerin yaşatılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Ay, "Derneğimiz tüm köylülerimize hizmet vermektedir. Bu bağlamda aramızda bulunan ve emeği geçen tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan tüm köylülerimizi de rahmetle ve şükranla anıyoruz. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet eylesin." dedi.

Köy muhtarı Hasan Tombak da derneği kurarak bu şenliğe önderlik edenlere teşekkürlerini sunarak, "Çal Dağı eteklerinde, Kuyucak düzünde bu mutlu günü yaşatanlara teşekkür ediyorum. Dernek aracılığıyla yıllardır birbirini görmeyenler kucaklaştı." diye konuştu.

