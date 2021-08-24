Günün sözü - 24 Ağustos Salı günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 24 Ağustos Salı bugünün sözü nedir? 23 Ağustos günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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24 AĞUSTOS GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biri ile bu dünyaya bakarsa diğeri ile de ahirete bakmalıdır. (Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, 14)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

ÖZLÜ SÖZLER

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Aradığın seni arayandır.

ANLAMLI SÖZLER

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Az insan, çok huzur...

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.