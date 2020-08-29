Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2020 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
29.08.2020 01:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:21

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 29 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları, , aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün. Bu işi ne kadar ertelerseniz engeller o kadar yükselecek ve üstesinden gelmeniz de o kadar zorlaşacak. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor. Bu rahat dönemi, hep içinizde kalmış o hayallerinizi ve emellerinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ama bir anda çok işe kalkışmamaya da dikkat edin, ileride yıldızların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde tüm projelerinizi birden yürütmekte zorlanabilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın, böylece sizin ihtiyacınız olduğunda da mutlaka onlar yardımınıza gelecektir. Ama kendi hedeflerinizi de gözden kaybetmeyin, çünkü şu anda onlara ulaşmak için gereken güce sahipsiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Uzun süredir hazırladığınız planların eyleme dönüştürülmesine az kaldı. Hâlâ şüpheleriniz olsa bile bu işi daha fazla ertelemeyin. Dört bir yandan yardım teklifleri alacaksınız. Fakat yapıcı eleştirilere açık olmanız gerekecek, neticede sizin iyiliğiniz isteniyor. Bu hareketli dönemde vücudunuz için de bir şeyler yapmayı unutmayın. Beslenmenize dikkat edin ve bir hobiyle uğraşarak kendi içinizde denge sağlayın. Karşılaşacağınız stresle ancak bu şekilde baş edebileceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız sağlığınız zarar görebilir. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın. Vitaminler ve temiz hava, size sağlığınız için son derece önemli bir yeniden doğuş olanağı sağlayacaktır. Yanlış anlaşılmalar ve çatışmalardan uzakta, hayatınızın keyfini çıkarın ve aileniz ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Sağlığınıza dikkat, bugün biraz yorulabilirsiniz. Başka sorunlarla da karşılaşmanız mümkün. Sorunlarınızı sabırla kabul etmeyi öğrenin ve bunları paldır küldür saldırarak çözmeye kalkışmayın. Enerjinizi dış dünyanıza harcamak yerine içinizdeki dengeyi sağlamak için kullanırsanız, bu dönemi çok daha keyifli geçireceğiniz kesin. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İlgili Haberler

Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Ağustos 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı 3. Sayfa
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama Güncel
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Politika
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek
Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ozan Güven Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Lionel Messi Mauricio Lemos Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 01:21:51. #1.14#
title