Günlük burç yorumları: 22 Kasım Pazar burç yorumları
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Günlük burç yorumları: 22 Kasım Pazar burç yorumları

22.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 01:00
Günlük burç yorumları: 22 Kasım Pazar burç yorumları

Burçları bugün neler bekliyor? Günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer, çocuk gibi konularda 22 Kasım Pazar günü neler yaşanacak araştırıyor. Başak, Koç, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Kova, Boğa, Balık, Terazi, Oğlak, İkizler günlük burç yorumları, haftalık ve aylık açıklamaları haberimizde.

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 22 Kasım Pazar günlük burç yorumları, 16 - 22 Kasım haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 KASIM

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Duygularınızı zapt etmekte zorlanacaksınız. Kontrolsüz bir şekilde su yüzüne çıkabilirler. Ani bir hareketle öfkenizin tetiklenmesine izin vermeyin. Aksi takdirde etrafınızdakileri ve karşılaştığınız herkesi kışkırtacaksınız. Bir denge bulmaya ve sakinliğinizi yeniden yakalamaya çalışın ve diğer insanlara karşı daha anlayışlı olun. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. Fiziksel enerjinizi ve zekânızı özellikle takım çalışmalarına yönlendirin. İkili ilişkileriniz de bu dönemde uyumlu ve verimli bir şekilde ilerleyecek. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Alışık olduğunuz sorun çözme yönteminizi bir tarafa bırakıp, yeni yaklaşım yolları aramayı deneyin. Hiç denenmemiş bir yol bazen herkesin gittiği yoldan daha etkili olabilir. Hem bu yeni yolda sizinle birlikte yürüyecek ve karşılaşacağınız engellerde size yardım edecek yeni yol arkadaşları da bulacaksınız. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Bundan etkilenen iş veya özel hayatınızdan kişiler, sizden yardım isteyecek. Yardım edebileceğiniz yerlerde edin, ama kendi hedefleriniz için çalışmaya devam etmeyi de unutmayın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Hedefinizi ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir, ama bunu yaparken çok daha değerli deneyimler kazanacaksınız. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İş hayatınızda şu sıralar her şey yolunda. Sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz, ancak asıl hedefinizden uzaklaşmayın. Aile içi ilişkiler şu sıralar iyi gidiyor – siz dahil! Sevdiklerinizle aranızdaki fikir ayrılıklarını yeniden masaya yatırabilir, sorunları kolayca çözümleyebilir ve sonuçta kendinizden çok memnun kalabilirsiniz. Yine de, ilerideki zorlu günlere hazır olmak için sağlık cephesinde gerekli önleyici tedbirleri almayı unutmayın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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