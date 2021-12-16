GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu'nun tahıl ambarı zeytinyağı üretiminde de iddiasını sürdürüyor

GAZİANTEP - Güneydoğu'nun tahıl ambarı durumundaki Gaziantep'in Araban ilçesi makarnalık sert buğday ve sarımsaktan sonra da zeytin ve zeytin yağı üretiminde de iddiasını sürdürüyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan natürel zeytinyağı ile de Türkiye'de lider olma yolunda ilerliyor.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında ve Antepfıstığı üretimi yapılan kırsal bölgelerde son yıllarda gelişme gösteren zeytincilik, her geçen gün yayılıyor. İlçe halkı zeytine yönelirken, üretilen zeytinyağı da dikkat çekmeye başladı. Zeytinyağı Fabrikasında Soğuk sıkma yöntemi ile üretilen katkısız naturel zeytinyağı asit oranlarının yüzde 0,5-1 olması nedeniyle Türkiye'nin zeytin üretimi yapılan bölgelerinde kaliteyi de beraberinde getiriyor. Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Sebat, "Anadolu'nun en kaliteli ve lezzetli zeytinlerinin toplandığı Araban Ovası'nda zeytinyağı üretimi yapmaktayız. Araban Ovası'nda yetiştirmiş olduğumuz zeytinler kalite bakımında 0 ile 0,1 arasında asit oranına sahiptir. Onun için tüm bölgemiz halkının zeytinyağı ihtiyacını karşılayarak halkımızın sağlığına hizmet ediyoruz" dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, Araban Ovası'nda yetişen zeytinlerden yapılan katkısız naturel sızma zeytinyağının kalitesinden bahsederek, "En iyi zeytinyağı ürünlerinin asit oranları yüzde 0,1 ile yüzde 1 arası asit oranına sahip ürünlerdir. Asit oranı yüzde 2'den az olan zeytinyağları, 'natürel birinci' olarak adlandırılır. Asit oranı yüzde 0,8'e kadar olan zeytinyağları, 'sızma' olarak adlandırılmaktadır. Yüzde 2-3 zeytinyağı asit oranları olanlara ise 'naturel ikinci' adı verilmektedir. İdeal asitlik derecesi düşük olduğu için bu yağlar diğer yağlara göre daha kaliteli ve pahalı ürünlerdir. Araban ilçemizde iki bin 375 dekar alanda yağlık zeytin alanı bulunmakta olup bu alanda yaklaşık 51 bin 880 adet meyve veren zeytin ağacından bu yıl hasat sonunda 539 Ton zeytinyağı rekoltesi beklenmekteyiz. İlçemizde 5,5 kg zeytinden 1 litre katkısız naturel sızma zeytinyağı üretilmektedir" diye konuştu.