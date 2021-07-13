ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor
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ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kendisini daha fazla hissettiriyor.

Yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyenlerin çoğu parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da parktaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa 42 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken Şanlıurfa'da termometreler öğle saatlerinde 42 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfalılar özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kilis

Kilis'te de insanlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlar, parklar ve havuzlara akın etti.

Kentte etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havalardan bunaldığını belirten Baran Çakmak, serinlemek için de havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 39 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise insanlar dinlenmek için gölgelik alan ve su kenarlarını tercih ediyor.

Kimileri ise serinlemek için yüzme havuzları ve dereleri seçiyor.

Uzmanlar özellikle ileri yaştaki kişilerin güneş ışıklarına direkt maruz kalmamaları uyarısında bulunuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor
ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor
ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor
ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor
ŞANLIURFA - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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