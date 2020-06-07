Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
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Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta ırkçılık yine baş gösterdi. Son bir haftadır camilere yapılan provokasyonlara bir yenisi eklendi. Limasol'da yapılan saldırının ardından bu kez Larnaka'da bulunan bir caminin avlusuna Bizans bayrağı asıldı.

Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
07.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:53

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

"SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN"

Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Geçtiğimiz günlerde Köprülü Camisine yapılan provokasyondan bir kare

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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