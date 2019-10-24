24.10.2019 10:39

Güney Ege'nin ürünleri, Antalya'da görücüye çıktı

Güney Ege'nin yöresel ürünleri, 5'inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı'nda

ANTALYA - Antalya'da bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünleri Fuarı'nda Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 3 ayrı stant alanı kurularak, Aydın, Denizli ve Muğla'nın yöresel ürünleri tanıtıldı.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle bu yıl 10'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını açtı.

GEKA, Antalya Expo Fuar merkezinde dün açılan ve 27 Ekim'e kadar devam edecek fuara, güney Ege Bölgesi'nin yöresel ürünlerinin markalaşması ve ticarileşmesi amacıyla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği Aydın, Denizli ve Muğla stantları, incirden dokuma ürünlerine, zeytinyağından, Yatağan Bıçaklarına kadar ürün barındırıyor.

Ajans koordinasyonunda fuarda temsil edilen güney Ege'nin üç standından Aydın standında; Aydın inciri, zeytin-zeytinyağı, meyve-sebze unu ve tozları, kabak tatlısı, kestane, kestane şekeri, künar, mısır, sabun, yuvarlama, incir cipsi, incir çekirdeği yağı, tarhana, salça ve eriştenin yanı sıra kozalak, süt, turunç reçel çeşitleri ile patlıcan, domates, kabak kurusu gıda ürünleri sergilenerek, satışı yapılıyor.

Buldan Dokuması beğeniye sunuldu

Yatağan Bıçağı, Buldan Dokuması ve Denizli Havlusu ile Denizli'ye özgü yerel ürünlerin tanıtıldığı Denizli stadında ise ayrıca kestane şekeri, Çameli fasulyesi, üzüm, ayva, nar, kurutulmuş gıda ve el sanatları ürünlerinin de satışı ve tanıtımı yapılıyor.

Muğla stadında da Muğla saraylısı, köme, pestil, Muğla tarhanası, ceviz ile Fethiye'den gelen kaya inciri, Fethiye tahini, Seydiler kilimi, üzümlü dastarı, Fethiye-Seydikemer'de yetiştirilen alabalık ile yöresel zeytin-zeytinyağı tanıtılıyor. Amaçlarının Buldan bezini Türkiye genelinde tanıtmak olduğunu ifade eden Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, YÖREX fuarında ise yaklaşık 6 yıldır yer aldıklarını vurguladı.

"Tekstil ürünleri için buradayız"

Fuarda el emeği, göz nuru eserleri sergilediklerine dikkat çeken Acıkara, "Denizli GEKA'nın stadındayız. Buldan Ticaret Odası olarak el birliğiyle memleketimizin tekstil ürünlerini tanıtmak için buradayız" dedi.

Fuarda sergiledikleri ipekli şalı anlatan Acıkara, "Bayanlar kreasyon amacıyla kullanır. El tezgahlarında dokunur. Daha sonra saçak kısımlarına kadınlarımız düğümlerini atar. Daha sonra ütülenir. Tamamen el emeğidir. El tezgahlarında üretilir, daha sonra kadının elinin değdiği emek ürünüdür. Peştemallarımız, havlularımız var. Onlarda 'kara tezgah' dediğimiz tezgahlarda dokunduğu gibi, saçak kısımlarını evdeki kadınlar yapar. Kadınlarımız hem ev işlerini yapıyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Erkeklerin eline bakmadan kendi paralarını kazanıyor diyebiliriz" diye konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz"

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise, fuarda Fethiye'yi temsil ettiklerini vurguladı. Coğrafi İşaretlerin önemine değinen Çıralı, "Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan Coğrafi İşaretler Zirvesi'ne katıldık. 'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla başlatılan fuara ekibimizle beraber geldik. Fethiye, Marmaris ve Muğla olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fethiye'de 5 tane coğrafi işaretli ürünümüz var"

Fethiye'nin yöresel ürünleri tanıtan Çıralı şu ifadeleri kullandı:

"Fethiye'de Seydiler kilimimiz var. Onun coğrafi işaretler noktasında çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda 3 aylık askı süresinde. 3 ay sonra coğrafi işaretini almış olacağız. Kayaköy inciriyle, tahinle ilgili müracaatlarımız var. O bölgenin susamının çok yağlı ve çifte kavrulmuş olmasından dolayı tahinle ilgili müracaatta bulundu. Yıllardan beri festivalini yaptığımız Üzümlü Köyü'müz var. Orada kadınların başına kullandığı bir ürün var. Onunla ilgili Fethiye Belediyesinin müracaatı var. Kaya halısı var. Unutulmaya yüz tutmaya halımızdır. Onu markalaştırmak istiyoruz. Fethiye'de 5 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Onları tanıtmak için fuara katıldık"

"Muğla'da 8 tane coğrafi işaret alındı"

Marmaris'in de yöresel ürünlerini sözlerine ekleyen Osman Çıralı, "Marmaris'te balımız var. Muğla'da tarhananın coğrafi işaretini aldılar. Saraylı tatlıları, köfteleri var. Bodrum'un mandalinası var. Milas'ta 4 tane coğrafi işaret alındı. Muğla bölgesinde şuana kadar 8 tane coğrafi işaret alınmış durumda. İnşallah 15'lere çıkacak. Coğrafi işaret almak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA