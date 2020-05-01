Güney Afrika'da İslam alimi Ebubekir Efendi'nin torunundan Türkiye'ye teşekkür

Sultan Abdülaziz Han tarafından Güney Afrika'ya gönderilen İslam alimi Ebubekir Efendi'nin torunlarından Kemal Efendi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi göndermesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Sultan Abdülaziz Han tarafından Güney Afrika'ya gönderilen İslam alimi Ebubekir Efendi'nin torunlarından Kemal Efendi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi göndermesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını cevaplayan Kemal Efendi, bu yardımlarla Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin mirasını devam ettirdiğini dile getirdi.

Kemal Efendi, Osmanlı Devleti'nin talebi üzerine dedesi Ebubekir Efendi ve eğitim amaçlı kitapların Güney Afrika'ya gönderildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Osmanlı gibi imkanları ölçüsünde bütün dünyaya yardım etmeye çalıştığını ifade eden Kemal Efendi, "Türkiye, Güney Afrika'ya yardım gönderdi ve uçak dahi talep etmedi. Türkiye, dünyaya örnek bir şekilde Osmanlı torunu olarak aynı kanı ve karakteri taşıyor." dedi.

Kemal Efendi, Güney Afrika'da kalıp buradaki hizmetleri sürdürmek için Türkiye'ye dönmediklerini belirterek, "Bu ülke için gece gündüz çalışan başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve bu yardımların arkasında olan aziz Türk milletine buradan teşekkürlerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika halkının Türkiye'yi çok sevdiğini aktaran Kemal Efendi, "Güney Afrika halkı, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok büyük bir lider olarak görüyor. Buraya gönderdiği yardımlara ve dünya genelindeki Müslümanlara yaptığı yardımlara bambaşka bir şekilde bakıyorlar." diye konuştu.

Kemal Efendi ayrıca Türkiye tarafından gönderilen yardımların iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ablasının İtalya'da yaşadığını ve İtalyan vatandaşı olmasına rağmen kendisini hastaneye almadıklarını aktaran Efendi, "Sen tam bir İtalyan değilsin diyerek onu hastaneye kabul etmediler ve o da evinde tam 20 gün bu hastalığı çekerek atlattı." dedi.

Kemal Efendi, televizyondan Türkiye'yi takip ettiğini belirterek, "Türkiye'de insanların parti, dil, ırk gözetmeksizin maske ve dezenfektan malzemeleri üretmeye başladığını, bunları ihtiyaç sahiplerine dağıttığını ve bu malzemelerin üretimi için gereken parayı bağışladığını gördüm ve çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

Ebubekir Efendi, Ümit Burnu'ndaki Müslümanlara İslami ilimleri öğretmesi ve aralarında yaşanan ihtilafları gidermesi için Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862 yılında İngiliz sömürgesi altındaki Güney Afrika'ya gönderilmişti.

Güney Afrika'da yaşayan Ebubekir Efendi'nin torunlarından Kemal Efendi, 1973 yılında Türkiye'ye gelerek orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Güney Afrika'ya döndü.

Kaynak: AA