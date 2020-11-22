Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı

22.11.2020 00:05 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:08
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 765 bin 409'a yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 765 bin 409'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 646 artışla 765 bin 409'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 269 bin 62 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 707 bin 784'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 68 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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