Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
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Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı

13.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:14
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı

ANTALYA'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

ANTALYA'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Konyaaltı'nda sörf yapanların yarı sıra, sahilin hemen kenarında sandalye üzerinde güneşlenen turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Havı sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Yanlarında getirdikleri açılır kapanır sandalyelerini denizin hemen kenarına kuran turistler, ayaklarını denize sokarak güneşlenmenin ayrıcalığını yaşadı.

Ailesiyle birlikte Rusya'dan tatile gelen 36yaşındaki Max Kazakov, havanın muhteşem olduğunu söyledi. 1,5 yaşındaki kızı Alona ile birlikte kumsalda oyunlar oynayan Kazakov, "Eşim güneşin tadını çıkarıyor. Kımız kumsalda oynuyor. Hava çok güzel. Karşıda dağlı karları görüyorum, burada ise ayaklarımızı suya sokup güneş banyosu yapıyoruz. Bir hafta daha burada kalacağız, sonra ülkemize geri döneceğiz" dedi.

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin tadını çıkartırken, hayvanseverler de köpeklerini sahilde gezdirdi. Kimi yabancı da bisiklete binip spor yaptı.


Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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