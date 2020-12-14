- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

14.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:42

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde gündüzü geceye çevirdi.

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

SANTİAGO - Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde gündüzü geceye çevirdi.

Şili ve Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya bölgesinde Güneş tutulması nedeniyle gündüz geceye döndü. Güneş tutulması en net olarak Güney Şili'deki La Araucana bölgesinde gözlemlendi. Tutulma nedeniyle ülkede korona virüs salgını kısıtlamaları gevşetilerek, binlerce turistin tutulmayı izlemesi için ülkeye girişine izin verildi.

2048 yılından önce tekrarlanması beklenmeyen bu astronomik olay, Şili'nin Biobio, La Araucana, Los Ros bölgelerinde ve Mocha Adası ile Arjantin'in Neuquén ve Ro Negro eyaletlerinde gözlemlendi. Aynı zamanda Güney Amerika'da Uruguay, Paraguay, Brezilya, Peru, Bolivya ve Ekvador'da izlenebilen Güneş tutulması, Güneybatı Afrika ve Antarktika'da da görülebildi.

Uzmanlar, tutulma sırasında Güneş'e asla gerekli koruma ekipmanları kullanılmadan bakılmaması gerektiği konusunda uyararak, Güneş'e bakmanın göz retinası için çok tehlikeli olduğunu belirtti. Uzmanlar, aynı zamanda Güneş tutulmasını izlemek için ışığın küçük bir kısmının geçişine izin veren özel gözlüklerin kullanılmasını tavsiye etti.

Uzmanlar tarafından 2020 yılı toplamda 6 Ay ve 6 Güneş tutulması gerçekleşmesi nedeniyle astronomik olaylar açısından çok özel bir yıl olarak kabul ediliyor.

- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi
- Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

İlgili Haberler

Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
KAHRAMANMARAŞ - Andırın Kaymakamı Güneş ile Belediye Başkanı Doğan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Andırın Kaymakamı Güneş ile Belediye Başkanı Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Güneş tutulması Arjantin ve Şili'den izlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:42:39. #1.15#
title