Gündüzbey'e Spor Tesisi ve Yaşam Merkezi Kuruluyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Mahallesindeki 50 dönümlük alana dev bir spor tesisi ve yaşam merkezi kuracaklarını açıklayarak, projeyle birlikte Gündüzbey'in tüm güzelliklerini ön plana çıkartacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Mahallesini yerli ve yabancı turizme kazandırmak adına büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Gündüzbey'de 50 dönümlük alan üzerine dev bir spor tesisi ve çok amaçlı alanlara sahip yaşam merkezi kuracaklarını müjdeleyen Çınar, beraberinde ekibiyle birlikte proje sahasında incelemelerde bulundu.

Proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını söyleyen Çınar, "Her yaştan vatandaşımızın keyifli vakit geçirebileceği, dinleneceği ve spor yapacağı alanların sayısını artırarak farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarını Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde aynı seviyede hakim kılmaya çalışıyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan Yeşilyurt'un her noktasındaki güzellikleri farklı yatırımlar ve projelerle gelecek nesillere taşınmasına öncelik tanıyoruz" dedi.

Gençlerin daha rahat ve nezih alanlarda sportif aktivitelere katılıp yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmak adına da yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Çınar, "Doğal güzellikleriyle birlikte eşsiz bir manzaraya ve yaşam şartlarına sahip, misafirperver ve kadirşinas insanların yaşadığı Gündüzbey'in bu örnek alınacak yapısını farklı yatırımlarla daha fazla ön plana çıkması adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, daha önce spor alanı olarak kullanılmasına rağmen atıl duruma geçen buradaki alan ile birlikte üst tarafta aktif olarak kullanılmayan bir park alanımız vardı, burayı farklı bir bakış açısıyla hazırladığımız dev bir yatırımla bölgemize yakışan bir seviyeye getireceğiz. Buradaki toplam 50 dönümlük alan üzerine başta doğal çim yüzeyli futbol sahası olmak üzere farklı branşlardaki sportif aktivitelerin yapılacağı spor sahaları ve idari bina kurup, diğer alanları da dinlence, park alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Yeşilyurt'un yaşam standartına yakışan bir seviyeye ulaştıracağız. İnşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, buradaki engebeli alanı düzelttik ve çalışmalarımız hız kazandı. Gündüzbey başta olmak üzere Konak ve Çırmıhtı'mızın mahallelerinde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin yanı sıra kentimizin farklı alanlarında ikamet eden vatandaşlarımızın gelip dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri nezih ve kaliteli bir alanı hizmete sunacağız. Bununla birlikte kentimizin verimli topraklarında yetişip dünyaya nam salan kayısı, kiraz ve vişne başta olmak üzere diğer ürünlerimizin satışının yapılacağı alanlarda burada hizmet verecektir. Spor tesisi ve yaşam merkezinin kurulacağı mahallenin yan tarafından diğer kentlerimize yolculuk eden vatandaşlarımızda buraya gelip, piknik alanlarında bir yandan dinlenebilecek diğer taraftan buranın güzelliklerini yakından görme şansına sahip olurken, satış noktalarındaki ürünlerimizi alarak kentimizin ekonomisi ve ticaretine katkı sunmuş olacaklar. Diğer bütün yatırımlarımızda olduğu gibi her yaştan vatandaşımıza hitap eden alanlara sahip bu dev yatırımının da her aşamasını yakından takip ediyoruz, çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Tabiatıyla, doğal güzellikleriyle, suyunun bolluğuyla, tadına doyulmaz meyveleri ve yemekleriyle dikkat çekici özelliklere sahip Gündüzbey mahallemizin bu güzelliklerini ön plana çıkartmasının yanı sıra gelişim ve kalkınma sürecini tüm hızıyla sürdüren bölgemizin cazibesini artıracak bu dev yatırıma büyük bir önem veriyoruz. Bu büyük ve özel projenin hayata geçmesi noktasında koordinasyon halinde, uyumlu bir şekilde çalışan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve hava koşullarına rağmen özverili bir şekilde inşaat çalışmalarını sürdüren personellerimize şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA