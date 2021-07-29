Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı
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Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Haberler | Güncel

Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı Ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Tekirdağ'da halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları kenti adeta sarıya boyadı.

Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı

TEKİRDAĞ - Ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Tekirdağ'da halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları kenti adeta sarıya boyadı. Ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da ayçiçeği bitkilerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyanmaya başladı. Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan kanola bitkisinin hasadından sonra bu sefer de ayçiçeği tarlaları doğayı sarıya boyuyor. Kanoladan sonra Tekirdağ'ı sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları sayesinde vatandaşlar bu yıl sarı renge doydu.

Tekirdağ'ı sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları ayrıca drone ile havadan da görüntülendi.

Tekirdağ ayçiçeği üretiminde 200 bin tonu aşkın rekolte ile Türkiye genelinde ilk sırayı alırken Tekirdağ'ı sırasıyla Edirne, Kırklareli ve Adana izliyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin yer aldığı Trakya bölgesi Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor.

Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı
Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı
Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı
Gündöndüler Tekirdağ'ı sarıya boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

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