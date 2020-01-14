Tartışma yaratan Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitapları Meclis kütüphanesinde satılıyor

14.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İBB Kültür A.Ş.'nin bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının ve terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabının satılması büyük tepki çekmişti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

PKK'nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türkiye'ye karşı birçok eylemde görev alan terörist Sakine Cansız'ın kitaplarının %20 indirimli fiyatı ile 13,60 TL'ye raftaki yerini alması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İstanbul Kitapçısı, tepkiler üzerine terörist elebaşlarından olan Sakine Cansız'ın kitabını satış listesinden çıkardı.

MECLİS KÜTÜPHANESİNDE DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARI

Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitap ise TBMM'nin kütüphanesinde mevcut. Ayrıca, Demirtaş'ın 'Seher', 'Devran', 'Yurttaş, yoldaş, arkadaş' adlı kitapları da kütüphanede satılmakta.

Bugünkü programı kapsamında Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kitap satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HER YERDE SATILIYOR"

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor" diyen İmamoğlu, "Devletin kurumları da buna dahil. PTT'nin de sitesine girin var, TBMM'nin de sitesine girin, var. İktidara çok yakın kitapçıda da var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları karar verecek" dedi.

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