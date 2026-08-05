Iğdır, Gazetecilerin Buluşma Noktası Olacak

140 Gazeteci Iğdır’da Buluşuyor

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da düzenleyeceği Dijital Medya Çalıştayı ile Türkiye’nin dört bir yanından 140 gazeteciyi bir araya getirecek. Çalıştayda mesleki oturumların yanı sıra Iğdır’ın tarihi, kültürel ve turizm değerleri de ulusal basına tanıtılacak.

IĞDIR – Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da geniş katılımlı Dijital Medya Çalıştayı düzenleyecek. Türkiye’nin farklı illerinden 140 gazetecinin katılacağı organizasyon, dijital medya ve internet gazeteciliği alanında önemli isimleri aynı çatı altında buluşturacak.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in öncülüğünde gerçekleştirilecek çalıştay, TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk ile organizasyon komitesinde görev alan gazetecilerin koordinasyonunda düzenlenecek. Program kapsamında üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri de gazetecilerle bir araya gelecek.

Dört gün sürecek çalıştay boyunca dijital medya, internet gazeteciliği ve sektörde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Düzenlenecek oturumlarda mesleki deneyimler paylaşılacak, sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Çalıştay süresince Iğdır’a gelecek gazeteciler, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program kapsamında Iğdır’ın yöresel mutfağı, folklorik değerleri, doğal güzellikleri ve turistik destinasyonlarına yönelik gezi ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonla Iğdır’ın tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin ulusal basın aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflenirken, çalıştayın internet gazeteciliğinde mesleki dayanışmayı güçlendirmesi, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini artırması ve kentin tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Haber: Hüseyin ZORKUN

Kaynak: Haber Platformu