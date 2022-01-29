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GÜNDEM ÖZETİNE

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılacak, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin...

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılacak, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Giresun/12.00/14.00/16.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Açılış Töreni, cumhurbaşkanı, Doğankent, Güncel, Haber

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