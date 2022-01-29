GÜNDEM ÖZETİNE

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılacak, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Giresun/12.00/14.00/16.00)