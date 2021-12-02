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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.

(Ankara/14.00/18.30)

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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