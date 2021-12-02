GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.
(Ankara/14.00/18.30)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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