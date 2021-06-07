GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2021

CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün hesaplarını ele alacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas de Abreu'yu makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai kararını açıklayacak.

(Hollanda/Bosna Hersek)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlediği "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı programla başlayacak. Organizasyonda İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı startının ardından tören yapılacak ve yürüyüş başlatılacak. Kasapoğlu etkinliklerden sonra İnebolu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kastamonu/09.45/10.00/11.15/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

(Harsewinkel)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 9. maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Rimini/13.00)

4- Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'da sürecek. Şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir tatamiye çıkacak.

(Budapeşte)

5- Fransa'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, finallerle sona erecek. Olimpiyat kotası alan milli sporculardan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde mücadele edecek.

(Paris)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Paris)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun