GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2020

28.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

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1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Taşhan-Şifa Hamamı-Süleyman Paşa Medresesi'nde inceleme yapacak.

Ersoy, Gazi İl Halk Kütüphanesinin açılışını yapacak, Samsun Müzesi inşaatı ile Amisos Tepesi'nde incelemelerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Samsun/11.55-15.00)

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Antalya/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 11. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Altınordu, Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 12. hafta maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 11. hafta 4. Grup'taki maçlarla tamamlanacak.

4- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'nda kasım ayı penceresi maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda tamamlanacak. Türkiye, gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak, diğer maçta İsveç ile Hırvatistan mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-İlbank, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/15.00/18.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/17.10)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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