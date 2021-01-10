GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek.

(Moskova)

3- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.

(Paris)

4- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Süper Lig'in 18. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/16.00/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 13. haftasından ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçı yapılacak.

(Manisa/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.

(Mersin/15.00)

4- Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

5- Judoda milli sporcuların da katılacağı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da başlayacak.

(Katar/11.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun