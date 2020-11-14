GÜNDEM / 14 Kasım 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Arnavutköy ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nilüfer ilçesinde üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, İntercity İstanbul Park-Formula 1 Yarışları ile ilgili basın açıklaması yapacak ve sıralama turlarını izleyecek.

(İstanbul/09.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıkacak, pazar günkü yarış öncesi sıralama turu mücadelesi verecek.

(İstanbul/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, pazar günü Rusya ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Rusya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi son çalışmasını Ülker Stadı'nda yapacak. Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- UEFA Uluslar Ligi'nin 5'inci maç haftasında A, C ve D liglerinde karşılaşmalar yapılacak.

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank-Karayolları ve Sarıyer-Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, Macaristan ekibi DVSC Schaeffler'i konuk edecek.

(Kastamonu/13.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşılaşacak.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı)

11- At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/16.30/17.00) (Fotoğraflı)

12- Futbolda Misli.com 2. Lig gruplarında 10'uncu hafta, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında 3 müsabaka oynanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Biden'ın adımlarının emtia fiyatlarına pozitif yansıması bekleniyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte emtia piyasası için genel olarak pozitif bir beklenti söz konusu"

"Biden'ın altyapıya daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Bunun sonucunda altyapıya yönelik emtialarda talebin artması kaçınılmaz gözüküyor"

"Altyapı harcamalarındaki artış, demir çelik talebinin artmasına ve tarifelerin kaldırılmasına yol açabilir. Bunun Türkiye açısından bir fırsata dönüşmesi de söz konusu olabilir"

"Biden sonrası ilişkilerin yumuşamasıyla beraber özellikle Çin'in alıcı olduğu emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir trend izleyebiliriz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danimarka'daki Türk kültür varlıklarının iadesini uluslararası kurumlara taşıyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin ait oldukları topraklara getirilmesi için uluslararası alanda dedektiflere taş çıkartan bir takip mekanizmasıyla iz sürüyor

Danimarka'daki Davids Samling Müzesi yetkililerinin Diyarbakır Müzesi'ne ait tunç sfenks figürü, Cizre Ulu Camisi'nin kapı tokmağı, Seyyid Ali'nin sandukası, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne ait şamdan ile diğer kültür varlıklarının iadesine yanaşmaması üzerine Bakanlık yeni bir girişim başlattı

Bakanlık, eserlerin iadesi talebini UNESCO başta olmak üzere uluslararası kurumların gündemine getirerek Danimarka'daki Türk kültür varlıklarının ülkeye dönüşüne ilişkin süreci hızlandırmayı amaçlıyor

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Ankara)

3- Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan kedi ve köpeklerin bir bölümü Bayraklı Belediyesi tarafından tedavi edildi

Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci:

"Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir"

(Tezcan Ekizler/Haydar Toprakçı/İzmir)

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Kaynak: Anadolu Ajansı