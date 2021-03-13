GÜNDEM / 13 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi"ne katılarak konuşma yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na ve Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Derneği ile toplantıya katılacak, İzmir Tabip Odasına ziyarette bulunacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nin açılışında yer alacak.

(İzmir/09.30-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP İl Başkanlığını, 9. Kolordu Komutanlığını, Akbirler Süt İşleme Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsasında incelemede bulunacak.

(Erzurum/12.15-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da programlara katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Kütahya/10.15-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 30. haftaya Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Rize/Antalya/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor maçı yapılacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması oynanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesinde İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Altekma-Halkbank rövanş maçları yapılacak.

(Bursa/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. turundaki son maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/16.30)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 4 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ekonomide yeni rota çizildi

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu:

" (Ekonomi Reform Paketi) Eskiye nazaran oldukça kapsamlı bir açıklama yapıldı. Enflasyonda büyümenin biraz daha öne çıktığı bir perspektif görüyorum. Makro hedefler; enflasyon, cari denge, bütçe dengesi ve istikrarlı büyüme olarak ortaya konuluyor. Altta da mikro bazlı önlemler var. Burada vergi tarafı olsun ya da sermaye piyasalarının gelişimi olsun önemli adımlar düşünülüyor"

"Bundan sonraki süreçte en önemli şey izleme olacak. Türkiye'nin hayata geçirmeyi düşündüğü reformlarla ilgili uygulamada ilerleme kaydedilirse yatırım çekme açısından kıymetli olacak"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova:

"Beklentilerimin üzerinde, detaylı bir çalışma geldi. Genel olarak ihtiyaçlara yanıt verildi"

"Sorunlu kredisi olan, sıkıntı yaşayan şirketlerin hayatta kalabilmelerini temin için bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının oluşturulmasından bahsedildi. Bunların hepsi bankacılık tarafında olası ortaya çıkabilecek aktif kalitesindeki bozulmaya yönelik ciddi adımlar"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak"

"Şu an Gebze'deki ilgili tesiste bunun klinik aşama için üretimler, GMP dediğimiz güvenilir koşullarda yapıldı. Şu an Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, bu onayı verecek olan kuruma teslim edildi. İnşallah en kısa sürede bu onayın gelmesini bekliyoruz. Geldiği andan itibaren de faz çalışmalarına geçilecek"

(Kadir Yıldız/Kocaeli)

3- Plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanın en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek

(Zehra Aydın Turapoğlu-Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun