(Güncellendi) Türk İslam Ülküsü'nün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31. yılında anıldı

30.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28

İstanbul eski MHP Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, "12 Eylül darbecileri hocamı hücreye atarak sağlığını bozdu ama hiçbir zaman mücadeleyi ve yazmayı bırakmadı" dedi.



Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, Seyyid Ahmet Arvasi'nin, dünyevi ve uhrevi hayatımıza doğru ışık tutan bir mütefekkir olduğunu söyledi.



Türk-İslam Ülküsü'nün mimarı olarak bilinen büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31. yılında İhlas Kolejinde düzenlenen panelde anıldı.



Türkiye Gazetesi ile Bahçelievler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Seyyid Ahmet Arvasi paneli, İhlas Koleji Bahçelievler Konferans Salonunda başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Moderatörlüğünü Hüseyin Sarıkoç'un yaptığı panelde, konuşmacı olarak 21.dönem İstanbul MHP Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, KOCAV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Zekeriya Kökrek ve yazar ve eğitimci Mustafa Kuvancı yer aldı.



Panele, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, eski Adalet Bakanı ve İstanbul Platformu Başkanı İsmail Müftüoğlu, Seyyid Ahmet Arvasi'nin oğlu Murat Arvasi, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Seyyid Ahmet Arvasi'nin damatları Salim Akgül ve Muhip Arvas, İhlas Holding Sosyal İşler Direktörü İrfan Arvas ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın da katıldı.



21.dönem İstanbul MHP Milletvekili yapan Bozkurt Yaşar Öztürk, "Hiçbir yazısında ve sohbetinde hocam Kürt meselesi dememiştir. Doğu ve Güneydoğu meselesi demiştir. 12 Eylül darbecileri hocamı hücreye atarak sağlığını bozdu. Ama hiçbir zaman mücadeleyi ve yazmayı bırakmadı. Hasta haliyle bile Anadolu'dan gelenlere, on binlerce öğrencisine kapısı hep açıktı. Dersine giren öğrenciler, hiç girdikleri gibi çıkmazlardı. Mutlaka bir şeyleri alır ve çıkarlardı. Farklı düşünenler doğruları öğrenirlerdi. Sol- sağ ayrımı yoktu. Hocam hep sevildi. 1980 öncesi Marksist-Leninist, Maocu gibi bölücü ve yıkıcı hareketlerin yanısıra Pakistan'dan Mevdudi, Mısır'dan Hasan el-Benna ve İran'dan Ali Şeriatilerin rüzgarı ülkemizde eserken, Arvasi Hoca bunların yanlışlarını dile getirmiş, Türk nasıl Ehl- Sünnet anlayışı içinde müslüman olur, milliyetçi oluru yazı ve sohbetlerinde bize göstermiştir. Onun için Seyyid Ahmed Arvasi bizler için çok önemlidir. Hocam daktilosunun başında, sandalyesinde, yine bu millet bu ümmet için çalışırken ruhunu teslim etti. Cenab-ı Hak rahmet etsin. Bütün eserleri okunmalı. Ama Müslüman Türk gencinin 24 saatini programlayan İlm-i hal hep yanımızda olmalıdır" dedi.



Panelin moderatörlüğünü yapan Hüseyin Sarıkoç, "Seyyid Ahmet Arvasi ömrünü Tük İslam Ülküsüne vakfeden kalemiyle kelamıyla örnek bir şahsiyettir. Onu doğru anlamanın yolu söylediği şu cümlelerden geçiyor, 'Ben İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen Türk milletini iki cihanda aziz görmek isteyen ve böylece Türk İslam şuurunu gaye edinen Türk milliyetçiliği fikrine sahibim. Bu coğrafyada millet olarak bin yıldır var olmamızın gelecekte devam etmesi için ideolojik fikri tehlikelere dikkat çektiğimiz kadar dini sapkınlıklara da dikkat etmemiz lazım. Çünkü çevre ülkelerde yaşanan sapkınlıklar doğru anlatılmıyor ve doğru anlaşılmıyor' " şeklinde konuştu.



"Dünyevi ve uhrevi hayatımıza doğru ışık tutan bir mütefekkirdi"



Seyyid Ahmet Arvasi'nin gerçek bir rehber ve eğitimci olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, "Dünyevi ve uhrevi hayatımıza doğru ışık tutan bir mütefekkirdi. Fikir adamı diye tanıtılan pek çok kişinin zihinleri nasıl yanlış yönlendirdiğini görüyoruz. Bunlara karşı yerini dolduramayacağımız kıymetlerin hiç olmazsa eserlerine sahip çıkarak onları yeni nesillere tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu eksiği gönül sultanları tamamlamışlardır"



Seyyid Ahmet Arvasi'nin Türk İslam Ülküsü'ne hizmetlerini ifade eden eski Adalet Bakanı ve İstanbul Platformu Başkanı İsmail Müftüoğlu, "Son dönemde beklediğimiz tarzda güzel insanların yetişmesi oldukça azdır. Bu eksiği gönül sultanları tamamlamışlardır. İnsanı insan yapan değerlerin ortaya çıkması için büyük gayretler gösteren bir mütefekkirdir Seyyid Ahmet Arvasi. Ehli Hal ile Kırk Yıl kitabında hemen hemen bütün gönül sultanlarından edindiğimiz intibaları da yazmaya çalıştık" dedi.



KOCAV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Zekeriya Kökrek, "Seyyid Ahmet Arvasi batının mantık ve bilim anlayışının insanlara getireceği şeyin bugün anladığımız manada sadece yapay zeka olacaktır. Ruh kavramının esas alınmadığı ilmi yaklaşımla insanlığın büyük bir felakete gideceğini söylüyor. Bunun şuurunda olmadan yapılan eğitim faaliyetleri de batının modern iki yüzlü insan tipini yetiştirir" diye konuştu.



"Bizim kültürümüzde olması gerekeni bizlere anlatırdı"



Yazar ve eğitimci Mustafa Kuvancı, "Onun bir çok öğrencisi ile görüştüm. Ne zaman Seyyid Ahmet Arvasi'nin ismini söylesem gözlerin parıldadığını gördüm. Onu çok seviyorlardı çünkü ondan ilham almışlardı. O örnek bir öğretmendi. Dersine giren öğrencileri doğu ve batının filozoflarını ve düşünürlerini okuduğunu belli eden ifadeler ile tartışırdı. Son olarak bizim kültürümüzde olması gerekeni bizlere anlatırdı. Büyüleyici bir ifadesi vardı, bizi etki altına alırdı" dedi.



"Davasının devamlılığı konusunda ümitlerimizi arttırmaktadır"



Babasının kendileri için genç yaşta vefat ettiğini ifade eden Seyyid Ahmet Arvasi'nin oğlu Murat Arvasi, "Düzenlenen bu tip organizasyonlarda kalabalığı görmek rahmetli babamın davasının devamlılığı konusunda ümitlerimizi arttırmaktadır. Hem batının gem doğunun, dünyayı etkileyen bütün filozoflarını, İslam dünyasının alim ve mütefekkirlerini detaylı bir şekilde inceleyerek birbirleri ile karşılaştırıp özlerini kavramıştır. İmamı Gazali Hz. söyledikleri ile batı düşüncelerinin hepsini mağlup ettiğini söylemiştir" dedi.



"Ehli sünnet davasını ve şuurunu doğru anlatmamız lazım"



Türk ve İslam ülküsünü anlatmak ve yaşatmak için Seyyid Ahmet Arvasi'yi anlamak lazım olduğunu ifade eden Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, "Seyyid Ahmet Arvasi hocamız şöyle ifade ediyorlar, "Ne Suudi Vehabiliği, ne Hümeyni Şiası İslamın özü ecdadımızın kütüphanelerindedir. Osmanlının taşıdığı hilafet sancağı ne olduğunu yeni nesillere anlatmamız lazım. Ehli sünnet davasını ve şuurunu doğru anlatmamız gerek" diye konuştu.



"Arvasi'yi anlamak için İslam alimlerini çok iyi tanımak lazım"



İslam'ın nasıl yaşanılacağını Seyyid Ahmet Arvasi sayesinde öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, "Üzüldüğüm nokta hala onun hakkında kitaplar yazıp onun hakkında konuşup onu tam manası ile anlamayan insanlar var. Onu anlamak için onun anladıklarını anlamak lazım. Onun sevdiklerini sevmek lazım. Seyyid Ahmet Arvasi'yi anlamak ve tanımak için İmamı Rabbani Hz, İmamı Gazali Hz ve İslam alimlerini çok iyi tanımak lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA