Üye Girişi
Haberler

Zübeyde Hanım'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor' dedi.

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen program ile anıldı. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile CHP il ve ilçe yöneticileri, partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar programda hazır bulundu. Saygı duruşu bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zübeyde Hanım'ın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler konuldu, dualar okundu. Zübeyde Hanım İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Beril Serdar'ın programda okuduğu şiir, duygu dolu anlar yaşattı.

'HATIRASINI NESİLDEN NESİLE AKTARIYORUZ'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın önemli bir mirasa ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bugün Karşıyaka'nın çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile yoğrulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür. Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armamıza armağan ettiği ay yıldızı, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerini nasıl nesilden nesle aktarıyor ve gururla yaşatıyorsak, Zübeyde annemizin hatırasına da o duygularla sahip çıkıyor ve genç nesillere bu sevgiyi aktarıyoruz. Zübeyde annemizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. Programda Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ile Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özbakan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Zübeyde Hanım Cemil Tugay Karşıyaka Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title