Zorlu PSM'nin 10. sezonu yarın Fazıl Say konseriyle başlayacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) 10. sezon tanıtım toplantısı, PSM SKY Lounge'da gerçekleştirildi.

Sezon açılışı, yarın akşam besteci ve piyanist Fazıl Say'ın yeni eseri "Hayat Ağacı" süitinin dünya prömiyeriyle yapılacak. Çellist Jamal Aliyev'in Say'a eşlik edeceği konserde, medya sanatçısı Refik Anadol'un, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de izleyiciyle buluşacak.

AA muhabirine yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, 10 yıllık bir kurum olduklarını ve yeni sezonu planlarken bu 10 yılı gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ova, PSM'nin kültür sanatla topluma fayda sağlamak adına Zorlu Holding tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "10. yılımızda da Fazıl Say ve Refik Anadol'a bir sipariş isteğiyle gittik. Fazıl Say burada ilk kayıt yapan sanatçılardan biri ve yine burada çok sayıda konser verdi. Refik Anadol da bizim yolumuzda bizimle birlikte yürüyen, değerli işler üreten bir sanatçı. O da bizi kırmadı ve güzel bir eser armağan etti. Yarın bu performansı hep birlikte izleyeceğiz." dedi.

PSM'nin 10 yıllık yolculuğunda uluslararası ve ulusal çok fazla sanatçıyı ağırladığına dikkati çeken Ova, şunları kaydetti:

"Piyanist Ludovico Einaudi, Travis gibi sevilen ve ilgi gören sanatçılar bizimle olacak. İzleyicilerimizin çok yakından takip edilen ve büyük bir merakla beklediği festivallerimizi de genişleterek, büyüterek devam ettiriyoruz. 2023'e yayılan dönemde Monte Carlo Balesi'ni Romeo ve Juliet ile ağırlayacağız. Pandemi döneminde yapılmayan müzikaller de geri dönüyor. Sadece yabancı müzikaller değil tabii ki Alice Müzikali de var. Tabii ki tiyatro alanında da yeni prodüksiyonlar, yeni yazılan işler, atölye projemizle tiyatroda yeni yetenekleri bulmak, yetiştirmek, destek olmak için yaptığımız programlar olacak. Bir de 'İlk Konserim İlk Tiyatrom' projemiz var ve bu da bizim için çok önemli. Farklı araştırmalarda Türkiye toplumunun büyük bir bölümünün hiç konsere ve tiyatroya gitmediğini gördük. İstanbul'da kültür sanata erişemeyen insanları PSM'de ağırlamayabilmek için SosyalBen Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği yaptık. Detaylarını ekim ayında anlatacağız."

"Sanatseverleri, 5 bölümlü bir süit bekliyor"

Fazıl Say da Zorlu PSM'de kurulduğu ilk günden itibaren konser verdiğini anımsatarak, "Zorlu PSM, AKM'nin olmadığı 14 yıl boyunca İstanbul'un kültür sanat yükünü kaldırmada önemli görev üstlendi. 10. yıl programı da tüm sanat dallarına ve tüm nesillere hitap eden bir program. İstanbul'a büyük bir hizmet sunduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Say, "Hayat Ağacı" eserinin kişisel öğeler taşıyan bir eser olduğuna işaret ederek, eserin özelliklerini şöyle aktardı:

"Sanatseverleri, 5 bölümlü bir süit bekliyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir müzik. Birinci bölümün adı 'Umut'. Çünkü umut bizim hayatımızın her şeyi. Beşinci bölümün de adı 'Hayat Ağacı'. Aradaki ikinci bölüm babam 'Ahmet Say', üçüncü bölüm eşim 'Ece', dördüncü bölüm ise annem için. Yarın sanatseverleri bekleyen çok kişisel bir aile eseri aslında. Sonuçta hayatı, kendi perspektifimden sizlere anlatmak istediğim içine kapalı bir müzik. Cemal'in çellosuyla, Refik'in de olağanüstü görsel tasarımlarıyla bu eseri destekledikleri için teşekkür ediyorum."

"O an orada var olacak ve bizde kalacak bir hayat deneyimi"

Medya sanatçısı Refik Anadol ise Zorlu PSM'nin hatıralarının bir parçası olacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, projeye 60 milyondan daha fazla ağaç fotoğrafının bulunduğu belge yığınını yapay zeka öğrenmesiyle başladıklarını dile getirdi.

Anadol, eserin kendini tekrar etmeyen ve eş zamanlı çalışma olduğunu aktararak, "O an orada var olacak ve bizde kalacak bir hayat deneyimi. Dolayısıyla bu deneyseli elimizden geldiği kadar heyecanla ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok onur duyduğum ve çok heyecanlandığım bir iş oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kings of Conveniencei, Snarky Puppy ve niceleri

Sezon açılışının hemen ardından uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri Zorlu PSM sahnelerinde dinleyicileriyle buluşacak.

Indie folk pop türünün büyük gruplarından Kings of Convenience, caz müziğinin yenilikçi ve Türkiye'de de çok sevilen grubu Snarky Puppy, bu yıl 40. yılını kutlayan İngiliz rock grubu New Model Army ve 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi ve Brit-rock grubu Travis sezon açılış konserinin ardından Zorlu PSM'de sahne alacak.

"Sonar İstanbul" bu sezon üç güne yayılıyor

Her yıl büyük ilgi gören ve dünyanın en prestijli elektronik müzik festivali olarak bugüne dek binlerce müzikseveri ağırlayan Sonar İstanbul, yedinci edisyonunda Zorlu PSM'nin 10. sezonuna özel olarak üç güne yayılacak.

PSM Loves Summer serisi ayrıca 2023 yazında da sürpriz isimleri ağırlamaya devam edecek.

Yepyeni bir kolektif proje: Air Anatolia

Londra Caz Festivali iş birliğiyle Londra caz sahnesinin sevilen isimlerini ağırlayan Zorlu PSM, bu yıl da LCF ile yeni bir iş birliği yapıyor ve British Council'ın da desteğiyle Air Anatolia isimli yepyeni projesini hayata geçiriyor.

Air Anatolia projesi, dünya çapında dinlenen Anadolu rock müzisyenlerini ve güncel Türkçe müziğin sevilen isimlerini İngiliz müzisyenleri ile bir araya getiriyor.

İki ülke arasındaki kültürel etkileşimi pekiştirecek yeni bir adım niteliğindeki proje kapsamında, Anadolu rockın efsane grubu Moğollar'dan Cahit Berkay ve Taner Öngür, güncel Türkçe müziğin en sevilen isimlerinden Melike Şahin, ModeXL grubundan VEYasin, Islandman olarak tanınan Tolga Böyük, İngiltere'nin ünlü bestecilerinden Al MacSween'le (Maisha, Kefaya) Yazz Ahmed, Thodoris Ziarkas, Tamar Osborn, Derya Yıldırım, Tolgahan Çoğulu, Murat Ertel, Eralp Güven, Ahmet Güvenç, Jake Long, Chelsea Carmichael, Erdem Baser, Ekin Eti ve Muhlis Berberoğlu hem İstanbul'da hem de Londra'da sahne alacak.

Sevilen klasik eserler ve müzikaller bu sezon da Zorlu PSM'de

Monte Carlo Balesi, bu kez efsanevi Romeo ve Juliet hikayesiyle Zorlu PSM'de olacak.

Dünyaca ünlü Alman soprano Diana Damrau ve Fransız bas bariton Nicolas Teste, Bilkent Senfoni eşliğinde Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi'den oluşan bir repertuvarla "Royal Affairs: Kings and Queens of Opera" adlı gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Geçmiş sezonlarda 32 gün kapalı gişe oynayan efsanevi "Notre Dame de Paris" müzikali, bir kez daha orijinal dili Fransızca olarak mayıs ayında Turkcell Sahnesi'nde 21 performans sergileyecek.

Öte yandan, BKM ve ID İletişim ile yapımı üstlenilen "Alice Müzikali", kasımdan itibaren Zorlu PSM'de gösterimlerine devam edecek.

10. sezona özel sergi ve turlar

Zorlu PSM, 10 yıllık tarihine ışık tutacak fotoğraf sergisini 16 Eylül'den itibaren Zorlu PSM'de ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Öte yandan yine Zorlu PSM'nin 10 yıllık sahne geçmişini ve birikimini misafirlerin erişimine açarak Türkiye'de benzeri daha önce hiç yapılmamış Unseen Tour isimli backstage tur projesini de hayata geçirecek. Etkileyici altyapı ve performans arşivini paylaşarak, Zorlu PSM'nin ağırladığı dünyaca ünlü prodüksiyon ve sanatçı geçmişini, merkezin dünya standartlarında donanımlı ve teknolojik alt yapısını, dijital çağa uygun güncel bir sunumla ziyaretçilere açacak.

Ayrıca, Zorlu PSM'nin ilk üyelik programı da bu sezonda hayata geçirilecek. Bu üyelik programıyla Zorlu PSM, üç farklı kategoride oluşturulan üyelik kartlarının satışını gerçekleştirerek, kültür sanat alanını takip eden ve gelişmesine önem veren kişilerin bir araya gelmesini ve onlara özel fırsatlar sunmayı amaçlıyor.