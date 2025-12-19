Haberler

Zorlu PSM'de yılbaşı festivali "Dear New Year" 21 Aralık'ta başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 21-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 'Dear New Year' festivalinde çeşitli etkinlikler ve sürpriz performanslar sanatseverlerle buluşacak. Festival, Emir Yargın'ın özel projesi ile açılacak ve Saffet Emre Tonguç'un İstanbul'un hikayelerini paylaştığı programlar içerecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 21-30 Aralık arasında "Dear New Year" başlıklı yılbaşı festivali düzenlenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM ve Hybrid Community işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalde, atölye çalışmalarından sürpriz performanslara ve konserlere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Ayrıca 40 markanın katıldığı yılbaşı temalı pazar katılımcıları ağırlayacak. Festival açılışı, 21 Aralık'ta Vestel Amfi'de müzisyen Emir Yargın'ın özel projesi "Klas Pop" ile başlayacak.

Yargın, 2010'da yayınladığı "Tokat", 2015'te yayınladığı "Geri Dönüşüm Kutusundaki Anılar" albümlerinin ardından 2019 ve 2020'de yayınladığı teklileri ile Türkçe sözlü elektronik popun ilk temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Dear New Year kapsamında Saffet Emre Tonguç da İstanbul'un yüzyıllara yayılan hikayelerini, şehrin yeni yıl ritüellerini katılımcılara aktaracak.

Program kapsamında, "Güzel Enerjiler Spreyi" ve "Mozaik Süsler Atölyesi" gibi etkinliklerin yanı sıra Dilara Koçak "Dönüşen Ben, Dönüşen Dünya", İdil Yazar ise "Kendimizi Beslemenin En Keyifli Yolları" başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title