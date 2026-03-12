AB'ye düzensiz göçte kış koşulları can kaybını artırdı

2026'nın ilk iki ayında Avrupa'ya yasal olmayan yollardan giriş yapanların sayısı azalırken, zorlu kış koşulları nedeniyle yüzlerce kişi göç yolculuğunda yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği (AB) sınırlarından içeri, yılın ilk iki ayında düzensiz giriş yapanların sayısı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla bariz şekilde azaldı. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) verilerine göre, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 12 bin sınır geçişi kaydedildi.

Frontex'in Varşova'daki merkezinden yapılan açıklamada, gerekli belgelere sahip olmadan gerçekleşen girişlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında gerilediği bildirildi. Ajans bu düşüşü, başlıca göç rotaları boyunca bu kış yaşanan zorlu hava koşullarına bağladı.

Raporda, özellikle kötü hava koşulları sebebiyle AB'ye giden güzergahlarda hayatını kaybeden kişi sayısının arttığı vurgulanıyor.

İki ayda 660 kişi hayatını kaybetti

Frontex'in Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak aktardığına göre, Ocak ve Şubat aylarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 660 kişi yaşamını yitirdi. Rapor, suç örgütü niteliğindeki kaçakçılık ağlarının, insanları hava şartlarındaki risklere rağmen para kazanmak uğruna, elverişsiz botlarla denize açılmaya zorladığını ortaya koyuyor.

Göçmenlerin en sık kullandığı rota, senenin ilk iki ayında Orta Akdeniz güzergahı olurken ikinci sırada Doğu Akdeniz rotası yer aldı. En güçlü düşüş ise, Afrika kıtasından Kanarya Adaları'na uzanan deniz geçişinde kaydedildi. Ocak ve Şubat aylarında AB'ye giriş yapmaya çalışanların çoğunluğunu ise Afganistan, Bangladeş ve Cezayir vatandaşları oluşturdu.

İran savaşı Avrupa'ya göç tetikledi mi?

AB üyesi ülkelere, Birliğin dış sınırlarının göç ve sınır ötesi suçlara karşı korunmasında destek veren Frontex'e göre Ortadoğu'daki mevcut savaş, AB dış sınırlarında henüz belirgin şekilde hissedilmiyor. Ancak ajans, durumun önümüzdeki aylarda bölgede daha fazla göç hareketine yol açma riski taşıdığına da dikkat çekiyor.

Kaynak: Deutsche Welle