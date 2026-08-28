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Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi ve Zafer Bayramı Düzenlemeleri

Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi ve Zafer Bayramı Düzenlemeleri
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Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi Projesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi Projesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Zonguldak–Kilimli bağlantı yolunun hizmete açılmasıyla kullanım dışı kalan eski sahil yolunun yeniden kente kazandırılarak, vatandaşların dinlenme, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği nitelikli bir yaşam alanına dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yol güzergahlarında değişiklik olacak

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yol güzergahlarında değişiklik yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Pazar günü saat 09.30'dan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla İşçi Anıtı, Gazipaşa Caddesi, Kadırga Caddesi, Yayla Kavşağı ile Stad Kavşağı, Gümrük Kavşağı, Valilik binası arasındaki güzergahların, tören bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu güzergahları kullananlar ile Tepebaşı Mahallesi istikametinden gelen araç sürücülerimizin 467 Evler Caddesi istikametini, ayrıca Merkez'den Tepebaşı Mahallesi istikametini kullanacak sürücülerimizin de Bülent Ecevit Caddesi istikametini alternatif güzergahlar olarak kullanılacaktır. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları adına hassasiyet göstererek, önemle duyarlı olması kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Emniyet müdürlerine terfi plaketi verildi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Fatih Durukan, Bülent Erdoğan ve Hasan Ünlü ile bir araya geldi.

Ailelerin de katıldığı programda Hacıbektaşoğlu, emniyet müdürlerine yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi, kendilerine plaket verdi.

Kaynak: AA
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